Adorni: "Si Ley Bases no se aprueba, se revisarán transferencias a provincias"

Política La advertencia de Milei a las provincias en caso de no aprobarse la Ley Ómnibus

El vocero presidencial Manuel Adorni insistió en que si el proyecto de ley "Bases" "no se aprueba" se van a "revisar las partidas que se le dan a las provincias" y aseguró que el país "está devastado", pero el Gobierno "está trabajando para terminar con la inflación".Al respecto, agregó: "Nosotros vamos al equilibrio de las cuentas públicas y al crecimiento"."La Argentina está devastada y estamos trabajando para terminar con la inflación. Corregir las cuentas públicas es clave para terminar con la inflación. Sabemos que el déficit fiscal es el principal problema. Esto es un cuarto de todo lo que tenemos planificado para que sea un país normal", anticipó."Estamos en un proceso de estabilización de la macroeconomía y corrección del desbarajuste que nos han dejado. Esto será temporal y sabemos que vienen meses complicados en términos inflacionarios", agregó.Luego, opinó sobre la movilización convocada por la CGT para mañana y afirmó: "El paro es un absoluto sin sentido. No entendemos la justificación del paro. Ellos dicen que quieren voltear el DNU. Eso es una postura infantil"."Esta gente no representa al que trabaja, no representa al que quiere circular y quiere vivir tranquilo. Esto es un sinsentido. Lo que hace el presidente (Javier Milei) es cumplir su promesa de campaña. No entendemos que el deseo sea voltear el DNU y la ley. Eso es voltear el juego de la democracia", consideró Adorni.Por último, al referirse a la privatización de los medios públicos dijo que el presidente, "en un escenario de 50% de pobres, no está dispuesto que el contribuyente mantenga esto", por lo que "todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar".