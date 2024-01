La advertencia de Milei a las provincias en caso de no aprobarse la Ley Ómnibus

Video: Adorni sostuvo que "las cuentas están despedazadas" y habló de los impuestos

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada junto a sus ministros y principales colaboradores con la mira puesta en la obtención de dictamen en comisión que posibilite el tratamiento en el recinto del proyecto de la Ley Ómnibus y en la antesala del paro de la CGT.A pesar de haber aceptado aplicar modificaciones en el proyecto de ley que recibe el nombre de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Gobierno aún negocia con distintos actores, incluso aliados, algunos de los puntos que empantanan los planes de avanzar en la media sanción.Fuentes que participaron del intercambio que tuvo lugar en el Salón Eva Perón y que reunió a la totalidad de los ministros y secretarios, revelaron que Milei les trasladó que "si la ley no se sanciona, el ajuste va a ser peor para todos, sobre todo para las provincias porque va a poner en revisión las partidas".En ese camino se mueve La Libertad Avanza, ya que el día después de que los gobernadores de Juntos por el Cambio reclamaran en un encuentro virtual con ministro del Interior, Guillermo Francos, la insuficiencia de los retoques en el proyecto, hoy comenzará a tratarse en el plenario de comisiones de la Cámara baja a las 18.Desde las 8:37, el Presidente en diálogo con sus ministros, buscó trasladar una advertencia a los sectores reticentes, incluso a las nuevas modificaciones enviadas ya al Congreso y se mostró inflexible con el ajuste del equilibrio de las cuentas.Ante la exigencia de los gobernadores aliados a que se reduzcan a cero los derechos de exportación para productos del agro y la industria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el déficit cero y el equilibrio de cuentas públicas no se negocia y aclaró que de no aprobarse la ley, el Gobierno revisará cada una de las partidas que transfiere o aporta a las diferentes provincias "sin tener ningún tipo de contemplación".En la administración libertaria creen que "hasta que no se vote puede cambiar" la letra del proyecto, pero a su vez, y casi sin identificar la contradicción, reafirman que "la discusión está cerrada".Si bien en Gobierno descartan la quita de retenciones al agro y a la industria, en compensación enviarán hoy al Congreso la reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Según explicaron fuentes a NA, el tributo alcanzará a los asalariados de más de $ 1.350.000 bruto.Antes de que los relojes dieran las 8, Milei y su novia, Fátima Flórez, hicieron su ingreso a Casa Rosada: ella con un saco con brillos y él vestido informal, portando su habitual campera y pantalones cargo negros.En el Salón Eva Perón, convocados por el mandatario, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (de Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa) se dieron cita para intercambiar detalles de la gestión.También estuvieron presentes los secretaros Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete). Completaron la delegación el vocero presidencial, Manuel Adorni y el asesor presidencial, Santiago Caputo.Si bien el desenlace del proyecto de la Ley Ómnibus fue parte del temario, el asesinato de Uma Aguilera, la hija del custodio de Patricia Bullrich en el marco de un intento de robo en Lomas de Zamora, abarcó gran parte del intercambio entre los miembros del Gabinete.Al respecto, el vocero presidencial expresó su solidaridad con los padres de Uma y aseguró: "El Gobierno está dispuesto con total convicción a no permitir que estas basuras sigan conviviendo cada día con nosotros".