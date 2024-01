Tras robo, implementarán sistema prevencional de seguridad en escuelas

Policiales Desvalijaron el comedor de una escuela en Paraná y se recuperaron los elementos

Tras el robo de elementos del comedor en la Nº 96 “José Manuel Estrada”, este martes en horas de la tarde, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto con el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y la directora del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, brindaron una conferencia de prensa.En tanto, el ministro de Seguridad, calificó el hecho como “lamentable” y sostuvo que “”.En este sentido, mencionó que, a raíz del robo, el personal policial realizó allanamientos y recuperaron parte de lo sustraído. “Hay cuatro detenidos y se incautaron elementos de interés para la cusa como una moto que había sido denunciada como robada y un arma”, sumó.Roncaglia mencionó que tras el robo se determinó “”.“En la provincia hay alrededor de dos mil escuelas y no se puede poner un policía en cada una durante las 24 horas”, aclaró.En tanto el jefe de policía, González, destacó el rol del personal policial para recuperar parte de los elementos sustraídos: “algunos establecimientos tienen alarma, otros un funcionario de la policía permanentemente, luego en otros se realizan recorridas permanentes”, precisó sobre la seguridad del establecimiento.En tanto, la directora de la escuela, Marcia Cáceres, dio cuenta que “los daños afectaron a las tres instituciones que funcionamos en la escuela. Faltan la mitad de los ventiladores, que eran muy nuevos. Además, se había cambiado a instalación eléctrica”.Acto seguido, mencionó que a la escuela les hacen falta a computadoras, televisores, elementos de útiles escolares, sillas, y “es algo que descoloca, no hemos tenido un hecho de vandalismo de esta magnitud. Es algo que afecta a toda la población”.“Actualmente la escuela primera tiene 330 alumnos que cursan en jornada extendida. Se trata de una institución que tiene mucha vida con la comunidad”, sumó al sostener que “los estudiantes están todo el tiempo acá, hay muy poca inasistencia”.En otro instante de la entrevista, Fregonese sumó desde el CGE se “articulan acciones con Infraestructura y vamos a sacar una aplicación que le va permitir a los directivos subir la información necesaria para poder identificar las urgencias edilicias y establecer si la intervención debe ser inmediata”.Además, se trabaja “en torno a las necesidades básicas de las escuelas para que puedan comenzar las clases de la mejor manera”.Finalmente, Roncaglia hizo referencia al paro general del 24 de enero. Explicó que la “se permitirá el derecho a la manifestación, confiamos que se realice en orden para no que haya ningún problema”. Sostuvo que “no hay que dejar de lado que los ciudadanos tienen derecho a circular libremente, trabajar y debemos garantizar que todo esto se puede hacer”.