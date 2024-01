“Tenemos que ver cómo activamos las economías regionales, no cómo frenarlas”

Retenciones



El vicepresidente de Federación Agraria, Elvio Guía, dijo que la entidad es coherente con sus ideales y convicciones y si bien están de acuerdo con algunas medidas tomadas por el gobierno nacional, en otras no, y mencionó la derogación de la Ley de Tierras, la adhesión a UPV 91 , la posibilidad del patentamiento de vegetales.El Federado señaló que "estamos viviendo un enero muy atípico, luego de la asunción del Presidente Javier Milei. No solamente por el tema del trabajo; también por lo que se está discutiendo en referencia a la Ley Ómnibus y a lo que es el DNU".Acotó que "desde Federación Agraria hemos tenido una participación activa en todas estas discusiones y debates reuniéndonos con Diputados de diferentes bloques, transmitiendo las preocupaciones que tenemos desde la entidad que representa a los pequeños y medianos productores".Señaló que "hay que separar todo esto en dos cuestiones. Primero el DNU que puede tener puntos positivos en el sentido de la Reforma Laboral y otras cuestiones; pero también encontramos la Ley de Tierras que estamos totalmente en contra de su derogación. Acá no estamos hablando de alguien que venga a comprar campos de un productor, si de defender los recursos naturales, ya que estamos hablando de agua, litio, glaciares. En definitiva, de varias cosas cuando abrimos esta Caja de Pandora”.En este sentido, Guía agregó que "el control del Estado debe ser virtuoso, especialmente con lo que pasa en la Ley de Tierras". Por otro lado, manifestó que "tenemos el Decreto Nacional de Urgencia, en donde estamos siendo coherentes con lo que hemos venido pregonando y predicando durante mucho tiempo". Recordó que en el 2008 el sector productivo argentino enfrentó a una gestión de gobierno por una cuestión de retenciones y una de las cosas que se festejó en ese año, fue el haberle devuelto al Congreso su autonomía, el poder discutir leyes. Es así que no podemos cometer los mismos errores, por el gobierno actual, que nos ocasionarán serios problemas. Con esto me refiero a las facultades delegadas por determinado tiempo. Primero por dos años, luego con opción a dos más, algo que no nos parece correcto de ninguna manera.", enfatizó.Sobre las retenciones, Guía destacó que "seguimos siendo coherentes y firmes con el tema de las retenciones, fundamentalmente a las economías regionales. Economías que con los constantes aumentos de combustibles que hubo, además de las devaluaciones están viviendo momentos muy difíciles. Muchas de esas economías trabajan en el mercado interno y exportan un mínimo porcentaje".El Federado remarcó que "cuando apreciamos estos problemas en diferentes producciones tenemos que ver cómo activamos las mismas y no como ponerles un freno. Está claro que la realidad no se condice con lo que se dijo en la campaña, el de sacarle el peso del Estado al privado, por ejemplo. Esto no está sucediendo, tuvimos una primera reunión y una fuerte discusión con el Secretario de Agricultura, Fernando Vilella, mientras que el Ministro, Economía, Luis Caputo, nos tuvo hasta las 8 de la noche para finalmente decirnos que se iban a aplicar retenciones".Dijo que "otro capítulo más que estamos discutiendo es el de la adhesión Argentina a UPOV 91 que significaría el acceso a la mejor tecnología genética disponible para todos los productores, según el Gobierno Nacional, hablando de Semillas, cuando nosotros tenemos un convenio que es UPOV 78 que es un convenio internacional. Hasta ahora el productor tenía la posibilidad de hacer uso propio de semillas, no de comercializar", aclara y continúa "mientras que UPOV 91 no te deja hacer uso propio de las semillas, salvo que autorice el que tiene el gen y otro tema que nos preocupa es la posibilidad del patentamiento de los vegetales. La misma, señala, atentaría contra lo que venimos haciendo en la Argentina, fundamentalmente en lo que refiere a seguridad alimentaria. Estamos en desacuerdo y hemos realizado un trabajo que le estamos pasando a los disputados". Se habla de una Ley Ómnibus con un montón de aristas. Esto, afirma, se "podría haber trabajado de otra manera, en forma particular, no junto a otra serie de problemas que están, pero que no son tan urgentes".