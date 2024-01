Oficialismo busca acuerdos para aprobar la ley ómnibus a fines de esta semana

Política El Gobierno dio marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscaba esta noche el respaldo de los bloques dialoguistas UCR, Hacemos Coalición Federal y el Pro para su borrador de dictamen sobre el proyecto de ley "Bases", que podría debatirse entre hoy y el jueves en un plenario de comisiones, y a fines de la semana en una sesión maratónica que se extenderá por más de 48 horas.El Gobierno envió ayer a la mañana un borrador de dictamen, que contiene 523 artículos en lugar de 664, a los bloques dialoguistas que estaban dispuestos a respaldar con cambios la mega iniciativa impulsada por el oficialismo, que establece reformas vinculadas a las facultades delegadas, jubilaciones, retenciones agropecuarias e industriales y privatizaciones.Esta decisión permitirá a las provincias recuperar recursos que perdieron cuando se aprobó los cambios a Ganancias en septiembre pasado por el cual solo pagaban los que ganaban 15 sueldos mínimos, es decir los que cobren más 2.340.000 millones de pesos.Los gobernadores opositores mantuvieron una reunión por zoom con funcionarios del Gobierno para analizar ganancias y aspectos del proyecto "Bases", como retenciones, y jubilaciones, entre otros puntos, que son cuestionados por los mandatarios de JXC, informaron fuentes parlamentarias.El proyecto "se ha modificado cuantitativamente porque pasamos de 664 artículos a 523, sino que también hemos mejorado cualitativamente, porque algunos temas que fueron modificados lo empezaremos a discutir a partir de marzo", dijo Menem.Al ser consultado sobre nuevas modificaciones al proyecto de ley "Bases", el diputado libertario sostuvo: "No creo que haya lugar" porque "no hay tiempo".En las oposición, las bancadas del Pro, UCR, Hacemos e Innovación mantuvieron reuniones propias para definir su postura sobre el borrador del dictamen del oficialismo.Fuentes de la UCR señalaron que muchos de sus integrantes se sentirían "incómodos con firmar en disidencia parcial el dictamen de LLA y el PRO", mientras que otros sectores internos creen que "aún se puede buscar algún acuerdo con el Gobierno".Entre los que no quieren firmar -con disidencias- el dictamen impulsado por LLA remarcan queMás allá de los posicionamientos en relación al dictamen, la mayoría de los integrantes de estas tres bancadas están dispuestos a dar quórum para que se inicie la sesión.Las bancadas de Hacemos e Innovación Federal van a insistir con cambios al Gobierno y, si no acepta, van con dictamen propio con la UCR, aunque no descartan acompañar el dictamen de LLA con disidencias, informaron fuentes parlamentarias.Por su parte, la bancada de, señaló un vocero de esa fuerza política.En cuanto aDesde estos bloques consideran que ladebería sacarse del dictamen y que el empalme entre las dos fórmulas que está en el texto del oficialismo "es inaceptable", consignaron fuentes de esas bancadas.En el borrador del dictamen del proyecto "Bases", LLA incluye mantener el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reducir además el plazo de las delegaciones legislativas a un año; eliminar a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, a la vez que se establece la quita de retenciones sólo a las economías regionales, entre otros puntos.De acuerdo con el borrador, "el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual" y "a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", se añadió.El oficialismo eliminó la emergencia en materia social y de defensa y redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.En cuanto a las, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el oficialismo propone que los activos del FGS se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.En cuanto a los, "se establecen en 0 por ciento para las economías regionales, a la vez que se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir esos derechos, en tanto que se mantiene únicamente la facultad de poder reducirlas".Respecto al blanqueo de capitales, el texto establece un capítulo de regularización y se estableció que la recaudación se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina, lo cual generó críticas de la oposición que quieren que sea coparticipable.En cuanto al sistema electoral, "se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados".De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.El borrador de dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.También se mantiene la propuesta de permitir la legítima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.