El Gobierno dio marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes

El Gobierno dio marcha atrás con en el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y con una reducción de las modificaciones al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Así figura en la nueva redacción de la Ley Ómnibus que el oficialismo envió este lunes a Diputados.



"Se rediseñó el capítulo de Cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e INCAA", expresa el documento elaborado por el Gobierno con los cambios propuestos en el proyecto de ley luego del repudio generalizado de todo el colectivo artístico y cultural de la Argentina.



En el caso del INCAA, se reducen las modificaciones introducidas en un principio, lo que mantiene la asignación específica de fondos para el Instituto y conserva los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.



En cuanto al FNA, "en la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad-honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos", señalaron desde el Gobierno.



Con relación al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), la modificación para que no superen el 20% de sus ingresos.



En tanto, las funciones del Instituto del Teatro serán absorbidas por la secretaria de Cultura, lo que, de todas formas, puede implicar que quede más supeditado a los vaivenes políticos.



Todos los puntos relacionados con las artes de ley ómnibus habían generado un repudio masivo de los distintos ámbitos de la cultura, que se hicieron oír en redes sociales, en masivas marchas e incluso con contundentes exposiciones de algunos de sus representantes en el plenario de comisiones de Diputados.