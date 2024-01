UPCN pidió actualizar los contratos de obra del Ministerio de Desarrollo Humano

Los trabajadores continúan percibiendo 160 mil pesos pese a que en septiembre pasado se estableció el incremento a 200 mil. Esto no sólo los perjudica salarialmente, sino que los ubica en una situación de discriminación frente al resto de los contratados de obra del Estado provincial, quienes vienen percibiendo el monto actualizado. “Nuestros compañeros necesitan una solución urgente”, expresó la Secretaria Gremial del Sindicato, Cristina Melgarejo.



A través de una nota enviada al Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) exigió una urgente solución para los trabajadores contratados de obra dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a quienes que no se les efectuó la actualización correspondiente del monto de sus contratos.



El 15 de septiembre de 2023, a través de un acuerdo paritario, se estableció el incremento de estos contratos, que pasaron de 160 mil a 200 mil pesos en el último trimestre de ese año. Este aumento quedó formalmente reconocido en la Resolución ministerial Nº 021/23.



Sin embargo, hasta el momento la suba correspondiente no ha sido liquidada debido a que, según se manifestó a este Sindicato, no ingresó en el Presupuesto Provincial 2023.

“Es preocupante que, tras cuatro meses de haberse dispuesto el aumento, aún no se les haya hecho efectivo”, lamentó Melgarejo y subrayó: “Nuestros compañeros necesitan una solución urgente”.