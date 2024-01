Gobierno envió al congreso un nuevo proyecto de ley ómnibus: las modificaciones

Política El Gobierno oficializó la prórroga de sesiones extraordinarias

El Gobierno dio lugar a los reclamos de la oposición "dialoguista" y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que contempla modificaciones con intención de aprobar el grueso de los cambios presentados.Entre las principales variaciones, el Poder Ejecutivo acepta, debiendo mantener el control de la empresa.. "Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas", reza el nuevo artículo.Al respecto, el mandatario promete que "cuando estabilice la economía va a apuntar a una baja de retenciones y a los impuestos en general", y desde su entorno agregan que para que eso suceda la ley y el DNU deben aprobarse.Luego de los cambios, desde el entorno del Presidente aclararon a la agenciaque "a no ser que aparezca un cisne negro" no están dispuestos a aplicar más modificaciones de las contempladas en el nuevo proyecto.Además, se comprometeSi bien se trata de un borrador, redactado de forma coloquial, que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios.Tras las críticas generadas luego de la presentación del primer proyecto denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", mejor conocida como Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei dispuso dar lugar a los reclamos."Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate", reza en la letra del documento que contempla las correcciones y que pasó de 664 artículos a 523.El mandatario dio el visto bueno para posponer una serie de temáticas contempladas en el texto original a ser tratada a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias, entre los que destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).Desde la administración libertaria optaron porDe acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos "no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros", incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; "se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina".Por la mañana de este lunes, Javier Milei recibió en la quinta de Olivos al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien asistió en compañía de los presidentes Nicolás Mayoraz (comisión de Asuntos Constitucionales) y Gabriel Bornoroni (Legislación General).Durante el encuentro, los dirigentes libertarios repasaron las dos semanas de sesiones informativas desarrolladas en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y programaron el trabajo de la semana para conquistar el dictamen de Comisión de la Ley Ómnibus.