El Partido Justicialista de Entre Ríos apoya el paro del miércoles 24 de enero

"La Patria no se vende", reza el comunicado emitido por el PJ, donde expresa su apoyo a las centrales obreras nacionales. "La contundencia de la medida de fuerza y su carácter pacífico, serán la manera de llamar la atención a un gobierno que se muestra insensible al sufrimiento del pueblo", afirma el texto.



El PJ provincial apuntó al DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional, en un documento donde anunció su apoyo y adhesión al paro nacional convocado para el próximo 24 de enero. Dijeron que las medidas del presidente Milei, "atentan contra las bases de nuestra democracia, el bienestar de nuestra población, y ponen la bandera de remate sobre nuestra soberanía nacional". Convocaron a los Consejos Departamentales del justicialismo a que "se pronuncien en este mismo sentido" y "acompañen la expresión de los trabajadores".



"La brutal devaluación, el congelamiento y retraso de los salarios, el comienzo de los despidos masivos y el incipiente desguace del Estado, son sólo el comienzo de un plan de destrucción y entrega del patrimonio de las y los argentinos frente al cual debemos levantar nuestra voz y expresar nuestro más enérgico rechazo. La Patria no se vende" expresa el comunicado en que a su vez afirma: "La contundencia de la medida de fuerza y su carácter pacífico, serán la manera de llamar la atención a un gobierno que se muestra insensible al sufrimiento del pueblo y cerrado al diálogo, a la posibilidad de consenso ante las demandas y cuestionamientos de la oposición en el Congreso, particularmente del bloque mayoritario de UxP en Diputados".



Por último, desde el PJ provincial, invitaron "a que los Consejos Departamentales de nuestro partido se pronuncien en este mismo sentido y acompañen la expresión de las y los trabajadores, columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista".



Documento completo:

La Patria no se vende

El Partido Justicialista de Entre Ríos apoya y acompaña el paro y movilización convocado por las centrales obreras, los diferentes gremios que la componen, y los movimientos sociales. Suma su repudio al DNU y a la denominada Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional, que atentan contra las bases de nuestra democracia, el bienestar de nuestra población, y ponen la bandera de remate sobre nuestra soberanía nacional.



La brutal devaluación, el congelamiento y retraso de los salarios, el comienzo de los despidos masivos y el incipiente desguace del Estado sólo son el comienzo de un plan de destrucción y entrega del patrimonio de las y los argentinos frente al cual debemos levantar nuestra voz y expresar nuestro más enérgico rechazo. La Patria no se vende.



La contundencia de la medida de fuerza y su carácter pacífico, serán la manera de llamar la atención a un gobierno que se muestra insensible al sufrimiento del pueblo y cerrado al dialogo, a la posibilidad de consenso ante las demandas y cuestionamientos de la oposición en el Congreso, particularmente del bloque mayoritario de UxP en Diputados.



Invitamos a que los Consejos Departamentales de nuestro partido se pronuncien en este mismo sentido y acompañen la expresión de las y los trabajadores, columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista.