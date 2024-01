La Federación de trabajadores municipales confirmó que adhiere al paro general

El Consejo Directivo de la Federación Entrerriana de Sindicato de Trabajadores Municipales reunido en la localidad de Concepción del Uruguay, efectuó un análisis de la situación actual socio económica y política del país, refiriendo específicamente a la realidad paritaria, salarial y gremial de cada sindicato de base adherido a la FESTRAM y la adhesión de la Federación al paro general del próximo 24 de Enero convocado por la CGT y a la que ha adherido la CTM bajo la premisa: “Los trabajadores municipales argentinos paramos y movilizamos”.



“Las decisiones que adopta la Federación en representación de la Familia Municipal entrerriana, obedece a una situación inédita en la cual de aprobarse el “DNU y la Ley Ómnibus” tal como se concibió, los trabajadores en particular, los Municipios en cada jurisdicción y los entrerrianos en general verán afectada su economía y cercenados importantes derechos constitucionales”, señalaron desde la federación en un comunicado enviado a este medio.



“Por la delicada situación socio-económica que atraviesan nuestros compañeros en el país y nuestra provincia, la FESTRAM resuelve adherir a la medida de fuerza dictaminada por la CGT y a la que adhiere la CTM y les solicita a los Sindicatos y filiales adheridas que se sumen al reclamo y protesta con las modalidades y preferencias de cada localidad, exhortando a cada gremio a sumarse a las distintas movilizaciones y sumarse a las actividades que la CGT organice en cada ciudad”, afirmaron en el escrito.



La FESTRAM “con esta postura resguarda y defiende los derechos de los trabajadores, a los Municipios mismos, a los contribuyentes y para el conjunto de la sociedad. Nosotros no pensamos mezquinamente, porque nuestra lucha es colectiva, por la juventud, por los jubilados, las mujeres, las disidencias, por todos. Porque el DNU viola derechos adquiridos a lo largo de muchos años de lucha”, consideró la federación.



La FESTRAM considera que “las medidas que implementó el gobierno nacional beneficiaron a las corporaciones económicas y fueron en detrimento de las familias más humildes. Es por eso que nosotros no podemos acordar con medidas como el DNU que van en contra de todos y en favor del individualismo. Nosotros, los trabajadores municipales, prestamos servicios esenciales y no quieren que nos agrupemos ni que nos manifestemos cuando no se cumple con los derechos.

Por todos estos motivos la FESTRAM adhiere al PARO Y MOVILIZACION decretado por la CGT nacional para el día 24/01/2024”, concluye el comunicado.