"Replicar la inflación de diciembre sería un muy buen dato", dijo Milei

“Si replicamos la inflación del mes anterior seria un muy buen dato… de ahí para abajo todo para festejar. Replicar el mismo numero es el inicio del camino descendente de la inflación”, dijo el presidente de la Nación, Javier Milei.“Frenamos la máquina de emisión de dinero para evitar esa dinámica explosiva”, agregó sobre el incremento de los precios que se había iniciado antes de que asumiera y continuó en estos días.Sobre una eventual salida del cepo al dólar, el mandatario dijo: “Nosotros vamos a estabilizar la economía, en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneamos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios”.Por otro lado, minimizó el incremento de la brecha entre el dólar oficial y el blue y los financieros: “Había bajado muy rápido la brecha, esa es la realidad”, planteó. Y sobre los motivos de la suba de la brecha responsabilizó a las demoras de la oposición para tratar la ley ómnibus: “Está impactando que los políticos juegan a hacer sus picardías y defender sus tongos, están dispuestos a que el país reviente. No la ven por estar cegados ideológicamente y otros porque tienen tongos"Sobre la situación económica, insistió en que “el problema son los salarios, en Argentina son muy bajos, no necesariamente el problema son los precios”. “Venimos de un proceso populista y cuando exacerbas el consumo y castigas el ahorro y la inversión, no tenes productividad y eso hace que haya sueldos miserables”, subrayó."El populismo no salió gratis, tendríamos que tener ingresos doce veces más grandes, pero creer que se puede arreglar esto imprimiendo billetes es engañar a la gente", se quejó Milei.Además, el libertario recordó que Néstor Kirchner “vivía jactándose de los superávits gemelos” pero a él el 10 de diciembre pasado le dejaron “17 puntos del PBI de déficit”.