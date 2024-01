Ley Bases: Martínez pidió el apoyo del radicalismo para que no se apruebe

En declaraciones a Radio 10, Germán Martínez, titular del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que la ley "Bases" -enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y actualmente en tratamiento en plenario de comisiones- es "muy dañina para los derechos de los argentinos y las argentinas, lo vemos expresados en los ámbitos de la cultura y la educación, los que no quieren que se modifique el código civil y penal".



"Milei quiere hacer recaer el ajuste sobre los jubilados, las economías regionales y provinciales, quiere desguazar los activos públicos contenidos en las distintas empresas del Estado. No está claro que todos los otros sectores de la oposición quieran lo mismo", señaló Martínez.



Sobre las negociaciones políticas entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición en la cámara baja, afirmó: "Nos enteramos de los pasos que se van dando por los medios de comunicación".



"Voy todo el día a las comisiones, pero ahí no está el ámbito de negociación. Hay un ámbito paralelo que existe en la presidencia de la cámara de Diputados, en donde van referentes del oficialismo y la oposición para acordar posiciones", denunció el diputado santafesino.



Además, sostuvo que "es mentira que la ley ómnibus tenga consenso social", aunque aseveró que "desde la semana pasada, se asoma en ciertos sectores de la oposición amigables interés en buscar alianza con el oficialismo".



El diputado indicó que desde "UxP tenemos una posición sencilla y es que estamos en contra de estos instrumentos, pero no nos alcanza. Necesitamos el apoyo de otros sectores políticos como el radicalismo".