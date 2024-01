Diputados nacionales entrerrianos: “A la cultura se la apoya con hechos"

Se realizó este viernes por la tarde una reunión entre la comunidad cultural entrerriana y legisladores nacionales de Unión por la Patria de Entre Ríos, ante la preocupación del sector respecto de lo que propone la Ley Ómnibus para la Cultura.



El capítulo propone eliminar el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y el fondo social de las Bibliotecas Populares; y también desfinanciar el INCAA y el INAMU entre otros recortes.



En ese marco, se ratificó que el diputado nacional y ex gobernador Gustavo Bordet, al igual que las diputadas Carolina Gaillard, Blanca Osuna y el diputado Tomás Ledesma van a votar a favor de los derechos de los entrerrianos la semana próxima, por eso rechazarán el Capítulo Cultura. “Es muy importante contar con la voluntad de los demás bloques políticos”, resaltó Gaillard.



“Nuestra concepción de la cultura que guio el diseño de las políticas del sector en los últimos años en la provincia fue el valor estético, simbólico y artístico de la cultura, su condición de factor de desarrollo social y económico, y fundamentalmente, su característica de derecho esencial. Estas fueron las dimensiones fundamentales que se materializaron en acciones que impulsó Gustavo Bordet durante sus dos gestiones como gobernador”, expresó Carolina Galliard luego del encuentro.



“Ha habido normativas que demuestran el valor que le hemos dado a la cultura en la provincia con la regulación normativa la Ley de Fondo Editorial, la Ley de Teatro, la Ley de Fomento a la Producción Audiovisual Entrerriana, la Ley de Patrimonio Cultural Provincial, la creación del Consejo Provincial de Cultura, entre otras normas que sentaron un precedente inédito en la provincia en la gestión cultural pública”, recordó la legisladora nacional, quien estuvo a cargo del área entre 2015 y 2019.



Durante el encuentro con los sectores, del que participaron Gaillard y Osuna, se ratificó que Unión por la Patria va a rechazar la Ley Ómnibus en su totalidad, por ser una ley de delegación de todas las potestades que le permite al Presidente Milei gobernar por decreto, pero en particular manifestaron un contundente rechazo al capítulo de cultura, que entienden va a tener acompañamiento de otros bloques, porque implica la agonía del cine, el teatro y las bibliotecas populares.



“Desde el bloque Unión por la Patria pedimos la completa eliminación del capítulo de cultura. No vamos a acordar con ninguna modificación que mejore la redacción inicial, porque lo que se busca es afectar los recursos y el funcionamiento institucional del área, la distribución federal de los recursos y la debida participación de los actores culturales de la disciplina”, explicó la legisladora.



Además, reclamó la colaboración de los demás bloques para el rechazo de la ley: “Exhortamos a los diputados nacionales de Entre Ríos, de los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, a votar a favor de los derechos de los entrerrianos y pedir la eliminación del capítulo de cultura”.



“Ninguna modificación evitará el vaciamiento, la centralización y discrecionalidad a la que quieren llevar al Cine, al Teatro y a los distintos espacios para apagar sus voces. No vamos a ser cómplices”, enfatizó Gaillard.



En tanto, la diputada Osuna destacó el “impulso que los trabajadores y gestores de la cultura le están dando a esta instancia donde están en juego derechos no sólo de ellos/as, es crucial. Tiene como antecedente lo que hicieron en 2016 en Paraná. Esta vez encabezan la resistencia al DNU y la mega ley”.



“Cuentan con nuestro apoyo y por supuesto estaremos codo a codo en defensa de sus reivindicaciones”, finalizó la diputada.