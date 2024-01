El campo pidió “un shock productivo”, en lugar de medidas impositivas

Durante el plenario en la Cámara de Diputados,planteó la necesidad de un urgenteLa participación de la entidad agropecuaria fue clave en el debate sobre laque busca implementar el oficialismo, y generó críticas a la posición de la Secretaría de Agricultura.Además, CRA reafirmó su apoyo a los lineamientos principales de la Ley Ómnibus y el DNU que acompaña las desregulaciones económicas. Sin embargo, Ginestet destacó la preocupación del sector agropecuario frente a laArgumentó que los productores contribuyeron significativamente con más de US$ 200.000 millones en las últimas décadas y consideró a “las retenciones como el peor impuesto”.En este contexto, Ginestet expresó suante las propuestas de incremento de los derechos de exportación (DEX). Enfatizó: “Nos vemos decepcionados, que después de tantos años se siga insistiendo con recetas que ya están probadas y que fracasaron.como ha dicho erróneamente un funcionario en este recinto”. También señaló que, lejos de beneficiar,En un tono crítico, subrayó la necesidad de un enfoque diferente: “La Argentina necesita un shock productivo, no un shock impositivo. Hayque no tienenAsimismo, planteó alternativas. Destacó que se podría pensar en “más de 20 millones de toneladas de trigo producidas”, lo que, según él, sería más beneficioso que elevar tres puntos las retenciones.“Somos conscientes de la situación que vive el país y la necesidad de alcanzar eldel cual nunca nos deberíamos haber apartado. Incentivar la producción traerá un aumento en la recaudación en el mediano plazo, pero el déficit se tiene que solucionar ahora”, afirmó en otro tramo de su exposición.En tanto, Ginestet, se unió al mensaje de “casta” que caracteriza al presidente Javier Milei y solicitó a los legisladores, gobernadores e intendentes que dejen de lado las disputas políticas y enfoquen su “inteligencia, tiempo y esfuerzo enAsimismo, reiteró el pedido que se eliminen las retenciones, considerándolas unque debe erradicarse definitivamente.Por último, enfatizó: “La Libertad no puede estar atada a unaDebemos encarar cómo establecer un cronograma que prevea la eliminación de estos tributos definitivamente”.