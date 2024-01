La Provincia entregó 600 cascos en Concepción del Uruguay

El gobierno puso en marcha un plan de acción en articulación con los municipios y la Policía para realizar medidas de prevención como respuesta al incremento de accidentes viales registrados en el último periodo en la provincia. En ese marco, se comenzó con la entrega de los primeros 600 cascos.



Se trata de la puesta en marcha de una política pública preventiva que enfatiza el uso de casco en los motociclistas, de cinturón de seguridad en conductores y pasajeros de automóviles, y de respetar las normas de tránsito, atendiendo las Ley Nacional Nº 24.449 y provincial Nº 10.025.



Para acompañar el plan de prevención y cuidado de la salud, el Observatorio de Seguridad Vial comenzó con la entrega de los primeros 600 cascos en Concepción del Uruguay.



Cabe precisar que entre diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024, aumentaron un 32 por ciento los siniestros viales interurbanos en Entre Ríos, impactando de manera significativa en la salud pública. Ante ese contexto, se puso en marcha el plan de acción conjunta entre los ministerios de Salud, Gobierno y Seguridad, en colaboración de los municipios y la Policía.



Las políticas públicas adoptadas están orientadas a transmitir los siguientes mensajes a las comunidades:



-No consumir alcohol a la hora de conducir.

-Uso indispensable del cinturón de seguridad, en toda ocasión y circunstancia.

-Control de la velocidad permitida según las indicaciones.

-Uso irrestricto del casco al conducir moto o bicicleta.

-No traspasar vehículos en lugares prohibidos. Respeto absoluto de la señalización vial.

-Evitar las distracciones y el uso del celular.

-Los niños menores siempre deben ir en el asiento trasero, con cinturón o sillas de seguridad.

-No permitir que niños y adolescentes menores de 12 años conduzcan vehículos motorizados en ningún lugar ni circunstancia. Y se recuerda que a partir de los 16 años, con carnet habilitante, pueden conducir.

-Evitar caminar por la banquina de la ruta y, en caso de conducción, siempre hacerlo en lugares permitidos.