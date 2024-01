Sindicatos de estatales nacionales acordaron aumento del 16% para enero

Los sindicatos de trabajadores estatales nacionales acordaron hoy con el Gobierno un aumento del 16 por ciento para enero.El entendimiento se produjo luego de una reunión que mantuvieron representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con funcionarios de la Secretaría de Trabajo.UPCN informó que, con este nuevo aumento, el acumulado de junio de 2023 a enero de 2024 será del 127,95%.Por su parte, ATE fue menos entusiasta y si bien aceptó la oferta, la tildó de "insuficiente".Tanto UPCN como ATE se sumarán al paro general del 24 que convocaron la CGT y las dos CTA, que incluirá una marcha al Congreso, en rechazo al mega DNU y la ley ómnibus del presidente Javier Milei, que establecen reformas en el plano laboral."Aunque el entendimiento nos permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación, no alcanza para modificar nuestra decisión de ir al paro", sostuvo en redes sociales el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.Y agregó: "Los estatales tenemos muchos más reclamos que los estrictamente salariales y el Gobierno hasta aquí, no ha brindado ninguna respuesta. Frente al escenario económico inestable y a una evolución de precios constante, las negociaciones deben tener un carácter mensual"."Rechazamos los despidos arbitrarios y exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores cesanteados sin causa justificada. Además, se debe dar continuidad al proceso de regularización de personal y pasar a planta permanente a los trabajadores precarizados", prosiguió Aguiar.Y finalizó: "En la paritaria hemos sido suficientemente claros. Si continúan atacando y agrediendo a los estatales de esta manera, los niveles de conflictividad van a ir en ascenso".En las últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que se le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro general de la semana próxima: "El que no trabaja es razonable que no cobre", sostuvo.Asimismo, resaltó que la línea 134 se encuentra habilitada para aquellas personas que quieran denunciar amenazas o extorsiones para sumarse a la medida de fuerza. Fuente: (NA)