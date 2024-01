Bariloche entregará 2.000 lotes en cuotas de $30.000: hay 6.000 inscriptos

Ante la aguda crisis habitacional en San Carlos de Bariloche, el intendente Walter Cortés (del Partido Unión y Libertad), está elaborando un plan para ofrecer soluciones a las familias afectadas. La propuesta apunta a entregar más de 2.000 lotes entre 2024 y 2025, con cuotas mensuales de aproximadamente $30.000 durante 15 o 20 años. Dicha medida permitiría a los beneficiarios construir o auto edificar viviendas de forma privada.No obstante, Cortés señaló la necesidad de respaldo por parte del Concejo Deliberante local y de contribuciones del gobierno nacional y provincial para la ejecución de obras públicas esenciales que garanticen así el suministro de servicios básicos como energía eléctrica, agua y gas a los terrenos contemplados en el proyecto.En los últimos años y con más de 160.000 habitantes, la crisis habitacional en esta localidad rionegrina alcanzó niveles preocupantes. Según detalló Infobae, la falta de construcción de viviendas destinadas a la clase media y baja agravó la problemática, acentuada por la llegada constante de familias en busca de empleo y establecimiento permanente.Al respecto, Cortés aseguró: “Se estima un promedio de 10 familias ingresando diariamente, y de no revertirse esta tendencia, la infraestructura local corre el riesgo de no poder hacer frente a la demanda. Además, el auge de alquileres temporarios a través de plataformas llevó a muchos propietarios a migrar sus inmuebles a este formato, intensificando la presión sobre el mercado de viviendas”.Sin embargo, la crisis habitacional persiste y se agrava en varias regiones del país. En una de las principales ciudades de la Patagonia, se estima que aún serían necesarias unas 5.000 unidades adicionales para cubrir la demanda que sigue en ascenso.Bariloche es uno de los destinos turísticos más relevantes del país, aunque experimenta un acentuado problema habitacional, posiblemente exacerbado por lo ya mencionado: su atractivo turístico. La ciudad patagónica registró un marcado incremento en la oferta de inmuebles destinados al alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb entre otras: de 3.000 plazas que había hace 16 años ahora hay más de 10.000.En ese marco, actualmente en Bariloche hay menos de 40 viviendas para alquiler en pesos y por un tres ambientes se piden $350.000 mensuales, mientras que los dos ambientes parten desde $200.000 al mes. Esta realidad genera preocupación en la intendencia local, ya que las viviendas ofrecidas están sujetas a menos regulaciones, lo que plantea desafíos en términos de control y normativas.Cabe destacar que los terrenos destinados para las familias se ubican cerca del río Ñireco, en la parte Este, a unos 15 minutos del Centro Cívico y en proximidad con la Avenida 12 de Octubre, uno de los accesos principales a la ciudad viniendo desde el aeropuerto local. La intención es que la gente pague cuotas por menos de $30.000 mensuales y serían viviendas sociales.Ante esto, Cortés manifestó su deseo de que “una vez que accedan al terreno puedan edificar una casa evolutiva. Ya hay experiencia porque hay casos de familias que empezaron con un dormitorio, baño y cocina y con el tiempo expandieron sus hogares. Son lotes de menos de 500 metros cuadrados″.En Bariloche adoptaron un enfoque donde solicitan a desarrolladores privados la plusvalía de empresas involucradas en proyectos significativos. Es decir, la Municipalidad no adquiere ni posee directamente los terrenos; en cambio, aprovechan la plusvalía generada por empresas que buscan construir allí. En este proceso, solicitan a estas empresas una cantidad de terrenos destinados al uso municipal, abriendo la oportunidad de disponer de lotes para la comunidad.“La aceptación fue positiva, y varios emprendimientos y desarrolladores respaldaron esta iniciativa. Actualmente trabajamos para obtener la aprobación de la emergencia económica, vial y habitacional. Una vez logrado, nos permitirá avanzar rápidamente con los acuerdos fundamentales y la firma de la emergencia habitacional, allanando el camino para iniciar la infraestructura lo antes posible”, aseguró Cortés.El objetivo es ofrecer más de 2.000 lotes antes de fin de año. Hasta el momento hay 6.000 familias inscriptas y los interesados en sumarse deben hacerlo a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Bariloche. Además, se está trabajando en fomentar la llegada de nuevas compañías o negocios proveedores de materiales de construcción a la ciudad, buscando así establecer una competencia más equitativa en el sector.