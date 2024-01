Reprogramaron para el 1 de febrero la reunión del gobierno con gremios estatales

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, confirmó aque se suspendió para el 1 de febrero a las 11 de la mañana la reunión que estaba prevista para hoy entre los gremios estatales y funcionarios del gobierno provincial.“Es un montón porque en el medio tenemos la definición del salario del mes que estamos transitando más la pérdida del poder adquisitivo. Necesitamos resolver enero, el 1 de febrero ya estaríamos hablando del salario de ese mes. Es mucha la plata que seguimos perdiendo”, subrayó el dirigente gremial.Acotó que so se dio una explicación concreta del motivo de la reprogramación: “Se dice que es a fines administrativos, pero en el fondo tiene que ver con la definición económica”.“La expectativa es muy grande porque necesitamos recomponer el salario. No se puede improvisar porque el momento que estamos atravesando en Argentina es muy serio”, continuó el gremialista.En ese marco, consideró que “después podés estar o no de acuerdo con la propuesta, que para nosotros tendría que ser muy alta, ya que tenemos un 48 por ciento de pérdida con la base de junio” y dejó abierta la posibilidad de que el gobierno pueda implementar alguna suba por decreto como se hizo en Buenos Aires.Por otra parte, Muntes ratificó la adhesión al paro general de la CGT para el 24 de enero, que en Entre Ríos será “activo que tiene que ver con ir a la movilización y volvemos para no perder poder adquisitivo”.