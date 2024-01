UPCN analizó la situación del Copnaf con las nuevas autoridades del organismo

Una representación del Sindicato, encabezada por la Secretaria Gremial Cristina Melgarejo, se reunió este jueves con Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf). La falta de personal, las malas condiciones edilicias de las residencias y el proyecto de ley de Régimen Integral de Niñez y Adolescencia fueron algunos de los temas abordados. Además se informó que en febrero se abonará el retroactivo de las recategorizaciones.



Durante el encuentro UPCN planteó "un temario con los puntos que consideramos son los más urgentes", informó Melgarejo, que concurrió junto a los representantes del Gremio Javier Schneider, Mariano Schierloh, Pedro Godoy y Mariana Godoy.



Uno de los temas abordados fue "el pago del retroactivo de las recategorizaciones, que los compañeros aún no han percibido", señaló la dirigente gremial y comentó que las autoridades "confirmaron que se va a abonar en el mes de febrero por planilla complementaria".



Además se planteó "la falta de personal que existe en general en casi todas las reparticiones y residencias del organismo" y "las condiciones edilicias del nivel central y de todas las residencias, muchas de las cuales presentan graves falencias y algunas se encuentran directamente inhabitables", expresó la Secretaria Gremial de UPCN.



"Respecto de los problemas que hubo en las últimas semanas con las partidas para traslado de los niños y niñas, que se utilizan para llevarlos a turnos médicos u otras actividades, las autoridades aseguraron que se mantendrán tanto para la Sube como para el uso de remises", explicó Melgarejo.



Del mismo modo, las autoridades de Copnaf tomaron nota del pedido de UPCN en relación a la carrera del empleado público, para que se tengan en cuenta la carrera administrativa, los concursos y capacitaciones.



Otro tema que se expuso se relaciona con "la atención mixta, cuando el niño, niña o adolescente tiene problemas de discapacidad y salud mental, ya que en las residencias se encuentran todos juntos y esto dificulta su atención", señaló Melgarejo y apuntó que las autoridades "reconocen que esto está sucediendo y que es un tema a resolver junto a los equipos técnicos, para lo cual se requeriría personal específico capacitado".



Asimismo, hubo respuestas respecto a la renovación de las suplencias y las horas extras, que se van resolviendo a medida que se solicitan.



Nueva Ley



En referencia al proyecto de ley que crea un Régimen Integral de Niñez y Adolescencia, que se encuentra en la Legislatura para ser tratado, la Secretaria Gremial de UPCN informó a la funcionaria que oportunamente el Sindicato presentó los puntos que considera deben ser modificados. "La presidenta del Copnaf nos pidió que le acerquemos esa propuesta e informó que todavía no tienen una decisión tomada respecto a si se va a trabajar sobre una modificación o si se hará una nueva ley", indicó al respecto.



"Si se hace una nueva ley, planteamos que queremos tener participación en su elaboración, ya que no fue el caso con el proyecto anterior, del cual nos enteramos cuando ya estaba redactado. Desde esta gestión nos aseguraron que no tienen problema en que haya un ida y vuelta para su confección", resaltó.



Las partes acordaron mantener un próximo encuentro en fecha a confirmar. "Seguramente para esa reunión ya vamos a tener algunas respuestas más", anticipó Melgarejo y destacó la apertura al diálogo de las autoridades, que "son de puertas abiertas". El Sindicato también expresó su predisposición: "Estamos para dialogar y discutir para llegar a acuerdos, no para poner palos en las ruedas. Queremos que el Copnaf salga adelante y funcione como corresponde, teniendo en cuenta que su objetivo primordial es la protección de los niños, pero también remarcando que es necesario que las y los trabajadores del organismo puedan desarrollar sus tareas en buenas condiciones".



Esta primera reunión –que se efectuó en el marco de los encuentros institucionales de UPCN con autoridades de las diferentes áreas y organismos del Estado provincial– también participaron la vicepresidenta del Copnaf, Silvia Urruzola; la directora general de administración del organismo, Natalia Velázquez; y el director de Protección Integral de las Adolescencias, Pablo Galarza.