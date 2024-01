Adorni dijo que cuasimonedas provinciales "jamás serán rescatadas por Nación"

Política La Rioja aprobó la creación de una cuasimoneda

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy que las provincias "tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto" con la emisión de cuasimonedas, pero advirtió que "jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", a diferencia de lo ocurrido luego de la emisión generalizada que hubo en 2001 y 2002.En referencia a la decisión del gobierno de La Rioja de emitir su propia cuasimoneda, Adorni relativizó la posibilidad de un "efecto contagio" entre el resto de las provincias, ya que "la gran mayoría entiende algo tan básico que es que no se puede gastar más de lo que se tiene y está ajustando sus cuentas para que eso sea así"."No nos preocupa, son decisiones estrictamente provinciales y jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", remarcó.Luego de la crisis de 2001 y la emisión por parte del gobierno nacional de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), quince provincias emitieron sus propias cuasimonedas, que luego fueron rescatadas por la Nación."Si no hay intención de ajustar las cuentas públicas la cuasimoneda, si ve la luz, la verá dentro de la valoración que cada ciudadano haga de ese papel", agregó al formular declaraciones en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.La postura del gobernador riojano Ricardo Quintela hasta el momento no tuvo apoyo de otros mandatarios provinciales y, por el contrario, recogió el rechazo de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.Por tal razón, Adorni relativizó la posibilidad de un "efecto contagio", y aseguró que si lo hay "no será por lo que haya hecho La Rioja sino por la actitud que hayan tomado frente al gasto público".