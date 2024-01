Frigerio abordó múltiples temas durante su visita a Concepción del Uruguay

Reunión de gabinete compartido

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, se hizo presente en la ciudad de Concepción del Uruguay en el contexto de la "Fiesta de la Playa", donde abordó una variada agenda que incluyó temas cruciales para la región. Acompañado por su gabinete, Frigerio también se reunió con el equipo del intendente Lauritto para discutir asuntos de relevancia local.En una entrevista con, el gobernador expresó su agradecimiento por el cálido recibimiento: "Agradecemos el recibimiento del intendente y todo su equipo en esta visita que tiene varios objetivos. Primero, lo que hicimos ni bien llegué fuetambién algunos edificios públicos, clubes y definir un trabajo en conjunto para llevar asistencia y un arreglo de esta situación. Quedaron varias personas sin techo, así que es una tarea impostergable la de encontrarle una situación a este tema".Uno de los puntos destacados de la visita fue la reunión de gabinete compartido. Frigerio subrayó la importancia de estas reuniones de equipos que se llevarán a cabo en distintos lugares de la provincia durante los cuatro años de gestión., explicó el gobernador.“Esto lo intentamos hacer en un contexto muy difícil donde no hay recursos, pero creemos que, mejorando la gestión, mejoramos la calidad de vida de la gente. Acá lo importante es la gente y la política tiene que finalmente entender esto y tiene que adoptar una actitud distinta a la que venía llevando a cabo en relación a la austeridad”, agregó.Consultado sobre la aprobación de una cuasimoneda en La Rioja, Frigerio descartó esta opción en Entre Ríos:Nosotros acá tenemos que acompañar al gobierno nacional en su decisión de enfrentar el flagelo de la inflación y esperemos que tenga éxito, porque la verdad es que Argentina no puede convivir más con estos niveles de inflación".“Por supuesto que tenemos problemas, encontramos las arcas vacías del gobierno provincial, pero entendemos que hay otra forma de solucionar esto que no sea emitiendo monedas y retrotrayéndonos a algún momento de la historia económica argentina”, añadió.Frigerio también abordó el tema de su relación con los gremios, destacando la predisposición al diálogo por parte de estos. "Así como los gremios plantean que han encontrado mucha predisposición al diálogo, es justo reconocer que hemos encontrado mucha responsabilidad y una gran búsqueda de consenso con todos los representantes de los trabajadores", afirmó.En otro orden de ideas, el gobernador expresó su compromiso con las fiestas populares en la provincia, destacando su relevancia no solo por mantener tradiciones sino también por impulsar el turismo. En sus palabras:Así como también, estos eventos están vinculados con el turismo, en el cual tenemos que fomentar esto como nunca”.Consultado sobre la ruta 39, “un anhelo que tienen todos los uruguayenses”, el gobernador respondió: “Esto fue parte de lo que estuvimos conversando;y en consecuencia con un pedido de la cámara de la construcción hemos decidido ‘parar la pelota’, y neutralizar las obras, ordenar, fijar prioridades y ver con el presupuesto que tenemos qué podemos continuar”.“Ocupé mucho tiempo en ir a Nación a reclamar por las acreencias que tenemos por obras financiadas por el gobierno y cuando tengamos toda esa información vamos a poder priorizar las obras. La ruta 39 es una de las que requiere inversión pública, aquellos que la transitamos sabemos de lo que hablamos y sin dudas va a estar dentro de las prioridades”, concluyó.En un encuentro trascendental,agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y su equipo por abordar temas cruciales para la comunidad. Lauritto expresó su gratitud por la oportunidad de dialogar con franqueza sobre asuntos que generan gran preocupación.que tienen que ver con todos los días. Además, agradecer la generosidad de poder hablar con toda franqueza, temas que generan mucha preocupación”, destacó el intendente Lauritto.En respuesta a la pregunta sobre los principales puntos de interés de la municipalidad en el marco del trabajo conjunto, el intendente afirmó: “Tenemos en consideración garantizar el trabajo y, dentro de lo posible, los salarios, que nos tienen muy preocupados”.