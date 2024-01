En Davos, Milei defendió el capitalismo: “Es justo y moralmente superior”

El presidente Javier Milei dio hoy un discurso en el Foro de Davos en el que defendió el capitalismo de libre mercado, fustigó al socialismo y al colectivismo, y aseguró que “Occidente está en peligro”.“El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”, afirmó el mandatario en una de sus frases más fuertes.El presidente defendió el capitalismo al asegurar que se trata de un sistema político y económico "justo y moralmente superior", cuya implementación llevó al mundo actual a ser "más rico, libre, pacífico y próspero que en cualquier otro momento de la historia".Al exponer en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, Milei aseguró, además, que hoy un "empresario exitoso es un héroe".Asimismo, consideró que “la doxa de izquierda atacó al capitalismo por una cuestión de moralidad” y aseguró que la “justicia social no aporta al bienestar general”, remarcó.El jefe de Estado argentino había anticipado que iba a ir a Suiza a “plantar las ideas de la libertad en un foro contaminado por el socialismo”. Y en ese sentido enfocó su discurso: “Hoy estoy acá para decirles que occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza”.

Allí, hizo su primera referencia al país: “Estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca solucionan los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo si no que, por el contrario, son sus causas. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones”, afirmó.Milei insistió con una idea que repitió durante su campaña electoral y, también, en varias oportunidades una vez que llegó a la Casa Rosada: “Cuando adoptamos el modelo de la libertad allá por 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuanto abrazamos el colectivismo, en los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer al puesto 140 del mundo”.Toda su exposición apuntó a cuestionar el intervencionismo, la dependencia del Estado y todo tipo de ideas que apuntan a controlar los destinos de millones de seres humanos: “Buena parte de las ideas aceptadas en Occidente son variantes colectivistas, ya sea que se declamen comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo no hay diferencias sustantivas, todos sostienen que el Estado debe dirigir la vida de los individuos”, amplió.“Que nadie les diga que su ambición es inmoral. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo, ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. ¡Viva la libertad, carajo”, fue la frase elegida para cerrar su exposición.