Gobierno avanza en dar de baja a titulares de planes que viajaron al exterior

El Gobierno aseguró que está "en marcha" el proceso para dar de baja el pago de 160 mil planes sociales de beneficiarios que registran viajes al exterior del país."Está el proceso en marcha para dar de baja todos esos planes que revisten algún tipo de incompatibilidad. Es un proceso que no se hace de un día para el otro, pero entiendo que en cualquier momento la baja se hará efectiva", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.En este sentido, el vocero presidencial dijo que el proceso de revisión está dentro de los plazos que "esperaba" el Ejecutivo para una tarea de "tamaña envergadura".La causa que investiga las irregularidades en el otorgamiento del beneficio a personas que no se encuentran en extrema vulnerabilidad social se inició con la investigación que realizó el fiscal Guillermo Marijuan.Según la denuncia que llevó adelante Marijuan, desde 2009 hasta la fecha, un grupo de beneficiarios de asistencia social realizaron 1.458.217 movimientos migratorios. Algunos de ellos de más de 50 días de duración."Vengo por la presente a efectuar formal denuncia a fin de que se investiguen las presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público", había denunciado el fiscal en octubre pasado.En tanto, según la investigación que llevó adelante se conoció que, desde 2020 a la actualidad, 159.919 beneficiarios del plan social "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior.

El detalle de esos viajes indica que "1.465 se realizaron mediante cruceros; 43.483 se efectuaron por vía aérea; 202.677 mediante embarcaciones; 359.223 a través de ómnibus y otros; 527.081 en forma particular con auto y en los restantes 324.288 no se encuentra especificado el medio de transporte utilizado".En cuanto a la extensión de esos viajes, Marijuán precisó que "28.276 duraron entre 21 y 30 días; 21.314 entre 31 y 50 días; y 31.745 más de 51 días".Con relación a los beneficiarios específicamente del plan Potenciar Trabajo, la denuncia indica que a partir de 2020 el informe detectó que "159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social".De esos viajes, 817 fueron a través de cruceros, 29.076 vía aérea; 83.974 mediante embarcaciones; 199.977 a través de ómnibus y otros; 349.835 de forma particular por auto".Marijuán pidió también el inmediato cese del pago de los planes a los beneficiarios identificados como viajeros al exterior."Dado que es obligación hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa", resumió la presentación del fiscal. Fuente: (NA)