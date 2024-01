UIA cuestionó la suba de los derechos de exportación que propone la Ley Ómnibus

Sociedad La mamá de Chano Charpentier hizo un sentido pedido por la Ley de Salud Mental

En medio de la discusión de la Ley Ómnibus en el Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su posición sobre los aspectos controversiales que impactan sobre el sector productivo.En este sentido, los referentes de la entidad consideraron que las medidas podrían perjudicar la competitividad de la industria argentina, el ingreso de divisas y la promoción de inversiones.A través de un comunicado, los industriales mostraron preocupación por dos aspectos en particular: el impacto negativo que traería la suba de derechos de exportación al 15% y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que excluye a cierta categoría de empresas.En relación con el aumento de los derechos de exportación señalaron que "no se conjuga con la promoción de exportaciones con valor agregado, que son las que generan las divisas genuinas que necesita Argentina".Según las estimaciones, en 2023 las exportaciones industriales totalizaron US$ 27.000 millones y representaron un 40% del total.Sin embargo, la UIA advirtió que "la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas, se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales".Como consecuencia del impacto directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, "se erosiona rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial", agregaron.

Por ello, la entidad solicitó al Gobierno que revea la suba al 15% para los complejos industriales exportadores "evitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora", remarcaron.A su vez, consideraron que "es central excluir a las PyMES, que son las más afectadas y podrían derivar en una reducción de producción, empleo y exportaciones", en perjuicio de la industria nacional.Otro tema cuestionado por los industriales es la normativa que busca atraer grandes inversiones. En este sentido, criticaron que la industria manufacturera nacional esté excluida del régimen."Una medida de esta magnitud tendrá un impacto real significativo si alcanza y promueve la actividad económica de todo el sector industrial y propicia la diversificación de la estructura de exportaciones argentinas", observaron desde la entidad.En materia impositiva, la UIA sostiene que debe incorporarse un reconocimiento al contribuyente que cumpla en tiempo y forma sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, alegando que "de lo contrario sería una vuelta atrás a un sistema que premia más al que no cumple que al contribuyente que se encuentra al día". Fuente: (NA)