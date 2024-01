La intendenta Romero acompañó la asunción de autoridades de Gendarmería

El acto formal fue en la Sala Mayo del Puerto Nuevo. En este marco, Rosario Romero valoró que se trata de “una fuerza que es muy importante en la labor del Estado. No me cabe duda que en los momentos que nos necesitemos vamos a estar para colaborar recíprocamente como siempre hemos estado”.El Comandante Mayor Federico Montes, por su parte, manifestó: “Estoy con muchas expectativas por seguir trabajando en la trazabilidad laboral que ya viene trabajando la Gendarmería Nacional en la provincia, en forma coordinada con la gobernación, con el municipio, con las fuerzas federales, y también con las fuerzas provinciales”.El Comandante Mayor, Javier Eracleo Ferreira, que dejó el cargo, agradeció “al pueblo entrerriano por el recibimiento que me dieron y por el cariño que demuestran permanentemente para con la institución. Siempre nos han apoyado en todo lo que la Gendarmería ha planificado”.Fueron parte de la ceremonia el viceintendente, David Cáceres, autoridades provinciales y de las distintas fuerzas de seguridad.