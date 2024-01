Pullaro: “Molesta a narcos y sicarios no poder conducir bandas desde la cárcel”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que las medidas que adoptó contra narcotraficantes y sicarios "les molesta mucho porque no pueden conducir sus organizaciones criminales desde las cárceles".Pullaro realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti."Lo que más les molestó fue que ordenásemos las cárceles, pasando a narcos y sicarios a pabellones de alto perfil con un régimen de detención diferencial en donde no pueden tener contacto físico prácticamente con ninguna persona, salvo con sus abogados y familiares a través de un blindex", explicó el mandatario santafesino.Y añadió que eso "les molesta mucho porque no pueden conducir sus organizaciones criminales desde las cárceles".Pullaro remarcó que tomaron "muchas medidas para controlar el crimen organizado en Santa Fe, algo que no se tomó en los últimos cuatro años".El gobernador consideró que esa tarea que iniciaron tuvo "una reacción directa e inmediata por parte de los grupos criminales" hacia él, "focalizando las acciones que lleva adelante el Estado de Santa Fe.

"Porque las acciones no solo vienen del Poder Ejecutivo que me toca conducir, sino también la Justicia y la Legislatura provincial", indicó al canal Todo Noticias (TN).Entre las medidas adoptadas, Pullaro señaló que sacaron "la Policía a la calle desde el primer día" y reordenaron "las investigaciones criminales".Por otra parte, horas antes, el gobernador de Santa Fe se reunió con Rosatti para dialogar en relación a las tareas de Seguridad y Justicia que vienen coordinando en esa provincia.El encuentro se llevó a cabo en Buenos Aires, donde el objetivo, entre otras cosas, fue el de complementar la adhesión de Santa Fe a la Ley de Microtráfico provincial (Narcomenudeo) e impulsar el sistema acusatorio de la justicia federal santafesina para agilizar la persecución de las organizaciones criminales.Además, dialogaron sobre las diferentes acciones que viene llevando adelante el Gobierno provincial en el combate del delito desde que asumió su gestión el pasado 10 de diciembre, como así también la sanción de leyes en el marco de la Emergencia en Seguridad.