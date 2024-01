Milei ratificó el déficit fiscal cero y advirtió que la austeridad no se negocia

El presidente Javier Milei ratificó el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero y advirtió que “la austeridad no es negociable”, asegurando que “los daños que sufra la población dependen del Congreso”, en referencia al tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el Poder Ejecutivo.Antes de partir rumbo al Foro Económico Mundial de Davos, Milei reivindicó en declaraciones radiales la política económica del gobierno, asegurando que el déficit fiscal cero “no es negociable, no importa que pase alrededor, vamos a déficit cero, porque entendemos que el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal”.Asimismo, sostuvo que “si encontramos un contexto más adverso porque cae más la actividad o tenemos menos acceso al mercado de capitales, menos recursos, el ajuste que tendríamos que hacer es más violento”, lo que justificó señalando que de lo contrario “el mercado te pasa la factura”, al referirse a la posibilidad de que el Parlamento no apruebe la Ley de Bases.A su vez, Milei expresó que sin bajar el déficit no hay modo de bajar la inflación, pero “parece que hay simios que creen en los controles de precios y en la multicausalidad de la inflación”, apuntando con dureza que “con métodos de simios no se pueden tener resultados de Einstein”.En relación a la situación con la que se encontró la nueva administración heredada de la gestión de Alberto Fernández, indicó que “el kirchnerismo nos dejó un paciente al borde de la muerte”, expresando que “nos dejaron vencimientos en pesos por US$90.000 millones, deuda en Siras por US$50.000 millones y habían dejado caer el acuerdo con el FMI, por US$5.000 millones”.Además, precisó que “los déficits gemelos eran 17% del PBI, en la primera semana de diciembre la inflación venía viajando al 7.500% anual” y aseguró que “estamos tratando de evitar esa catástrofe”. También apuntó que “el kirchnerismo dividió nuestro ingreso por 12”.

A pesar del duro diagnóstico señaló que “lo vamos a estabilizar, lo vamos a curar, a poner de pie y tendrá vida plena, del máximo nivel al que se pueda aspirar”, aunque aclaró que “demanda tiempo”, ya que “es una operación compleja, vamos por el buen camino”.En ese sentido, se mostró optimista y pronosticó que “vamos a salir, el paciente se va a poner de pie y tendrá una vida plena, mucho mejor de la que tuvo en los últimos 100 años”.Con respecto al ajuste de 0,5% del gasto previsional, vinculado al pago de haberes, Milei sostuvo que es en realidad “mejor que el 2% que perderían de mantenerse vigente la ley de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno pasado” y precisó que “con nuestra reforma recuperan 1,5%”.Continuando en esa línea, reveló que las medidas de contención social fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que “estamos tratando de hacer con los recursos que hay lo mejor que podemos”.Por otro lado, Milei sostuvo que el DNU de desregulación económica es “revolucionario” porque “es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructuras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política”.Al mismo tiempo, consideró que con la Ley Ómnibus promovida por el Gobierno “se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual”.