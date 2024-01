Cúneo Libarona anunció que se lanzará una fiscalía especial contra la corrupción

"No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino fiscalía especial dedicada a la corrupción", expresó Cúneo Libarona en declaraciones aLa Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura cívico militar."El tema de la corrupción es prioritaria. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea" de investigar, indicó.Además, se mostró de acuerdo con establecer la edad de imputabilidad a menores en los 14 años para "todos los delitos", porque en ese momento de la vida los adolescentes, sostuvo, "muestran una personalidad que merece la atención y la sanción" eventual.

"Un chico de esa edad merece atención, no importa cuál es el delito" que haya cometido, dijo, y agregó que procurará garantizar "la reinserción social" y el acceso a la educación de ese "menor condenado", porque de lo contrario "no sirve" el sistema penal."Las juezas mujeres me encantan. Son buenísimas", respondió el ministro de Justicia acerca de si la persona elegida sería mujer o varón.Además, confirmó que presentará como candidato a la Procuración General de la Nación al actual presidente de la Cámara del Crimen, Marcelo Lucini, "una persona con 40 y pico de años en los Tribunales, profesor universitario, académico e intachable"."Todo el mundo lo acepta, no ha tenido una recriminación y sabe todo. Eso me encomendaron (el presidente Javier) Milei y (el jefe de Gabinete) Nicolás Posse", destacó.Por último, Cúneo Libarona indicó que una de sus metas para 2024 es el establecimiento del juicio por jurados en todo el país."Nadie va a dudar de un jurado. Quiero que la gente comprenda cómo es la Justicia para cambiar la imagen que tenemos", comentó el ministro, que días atrás expuso en la Cámara de Diputados acerca del capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos".