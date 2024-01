Romero: “El propósito de los ‘Paseos Nocturnos’ es fomentar a los emprendedores”

En el marco de Verano en la Ciudad -la propuesta de la Municipalidad para enero y febrero que incluye actividades gastronómicas, recreativas, deportivas y culturales-, los Patios Gastronómicos se constituirán en una de las atracciones centrales con la participación de food trucks y emprendedores locales.Al respecto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, indicó aque “estamos disfrutando un verano caluroso y un poco lluvioso. La ciudad se preparó para el paranaense y turista, entonces estas ferias las vamos a ver con carácter más permanente, donde no se desarrollarán solamente los fines de semana largo o en alguna fecha especial, sino trataremos de darle a los emprendedores y a los gastronómicos una oportunidad de trabajar”.A su vez, señaló que “hay emprendedores de todo tipo, desde los que hacen almohadones hasta quienes realizan artesanías con más elaboración, sahumerios, entre otras cosas, y se acompañan con un espacio de gastronomía en el que hay varios food trucks”.

“Hay muchos eventos en Paraná generados por los equipos de la Municipalidad, no me van a ver en todos porque soy una persona que piensa que los equipos de gobierno tienen que mostrar las cosas, no solamente yo estar mostrándolas”, afirmó.Finalmente, se refirió al contexto económico que atraviesa el país: “Hay que tener esperanza, Argentina siempre sale, tenemos una democracia consolidada y contamos con capacidad de crear. Desde nuestro humilde lugar en la ciudad de Paraná, capital de la provincia, vamos a meterle mucho empeño y trabajo para ayudar a que las familias tengan sus oportunidades. La gente en Argentina quiere trabajar”.