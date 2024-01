Francos: “Hacer un paro a un Presidente que recién asume no tiene justificación"

El ministro del Interior, Guillermo Francos cuestionó hoy a la Confederación General del Trabajo (CGT), y aseguró que el paro general que está previsto para el 24 de este mes es injustificado."Hacerle un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar", consideró Francos en declaraciones radiales.En esa línea, el integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, manifestó: "Si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos".Francos volvió a insistir además respecto de la necesidad de la reforma en la legislación laboral que propone el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que actualmente se encuentra suspendido por la Justicia."Cuando se generan dudas a través de la sanción de estos amparos contra el DNU en la parte laboral y el Congreso demora en tratar los temas, el optimismo en los mercados económicos que se había mostrado los primeros días se frena. Necesitamos optimismo y que eso continúe", señaló.

En tanto, el ministro se refirió al malestar que se generó entre los gobernadores patagónicos y presidencia respecto de algunos artículos de la Ley Ómnibus y negó que haya interés por parte del Gobierno de "afectar a las economías regionales"."El ánimo fundamental es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en ese tema. Si no se da de esta forma, habrá que buscar los recursos de otra manera. Y si no sale de ahí, habrá que ajustar de otra manera, pero ajustar se va a ajustar"."Si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo", subrayó.