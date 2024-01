Milei mostró los avances de las reformas en la residencia oficial de Olivos

El presidente Javier Milei transita su primer fin de semana en la residencia oficial de Olivos. Allí, un grupo de obreros trabaja en las reformas que el mandatario pidió para que sus perros puedan vivir con comodidad.El líder de La Libertad Avanza (LLA) compartió fotos en sus redes sociales para mostrar cómo se realizan dichas: “Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo...VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. manifestó Milei en su cuenta de X (ex Twitter).La mudanza a la quinta presidencial implicó también cambios en la rutina de gobierno, ya que hasta el viernes 5 de enero se lo vio al Presidente todos los días en la Casa Rosada, adonde llegaba desde el hotel Libertador, sitio en el que permaneció alojado en los últimos meses.Desde su llegada a Olivos, Milei trabaja en la quinta y va dos veces por semana a la Casa Rosada, donde encabeza las reuniones de gabinete.Según la información que trascendió, la construcción de los caniles demoró porque se requirieron materiales importados para reformar lo que fue la caballeriza que puso el expresidente Carlos Menem. Los caniles son grandes y tienen paredes gruesas y altas.

Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/6AtZ7R6Veo — Javier Milei (@JMilei) January 13, 2024

Esto se debe a que los perros no pueden convivir ni cruzarse, ya que perdieron la sociabilidad en pandemia y se atacan en caso de verse. Parados miden un metro ochenta y pesan un poco menos de cien kilos.Previo a la campaña, Milei los paseaba por separado porque tuvo varios episodios en los que los perros se violentaron y debió intervenir. En su departamento del Abasto, los tenía en diferentes sectores.Además de los caniles, en la quinta de Olivos se reformó un sector para que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, trabajen desde ahí y no deban movilizarse como los demás ministros. Además, tendrán a disposición la casa de huéspedes para dormir cuando quieran.El jefe de Estado vivirá solo en la quinta presidencial, ya que ni su pareja, Fátima Flórez, ni su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, lo acompañarán en Olivos. Tampoco lo hará el asesor personal de Milei, Santiago Caputo.La idea del Presidente es movilizarse a Casa Rosada en auto y no en helicóptero. Quiere dar un gesto de austeridad ante la crisis inflacionaria y los recortes del Estado.