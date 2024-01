ATE envió carta documento a Bullrich y rechazó pagar gastos de operativo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió hoy una carta documento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que negó la "existencia de causa u obligación" por la que el gremio deba de abonar una suma de dinero por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre, e intimó a la funcionaria a que "cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa", así como "en su evidente actitud persecutoria y antisindical".La carta documento, difundida esta tarde por el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la red social X, fue enviada a la funcionaria tras la intimación que ella había realizado el jueves pasado a más de 20 gremios, entre ellos ATE, y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 establecido por el presidente Javier Milei.ATE sostuvo en la carta documento que: "Negamos la existencia de causa u obligación por la cual ATE deba abona suma alguna, así como que ese Ministerio de Seguridad cuente con facultades para perseguir cobro de cualquier suma de dinero en concepto de costos operativos en el marco de una movilización social" y "mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe".El gremio también negó que "ese Ministerio ni cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo cuenten con facultades para caracterizar el ejercicio del derecho de huelga y de protesta como 'acto ilegítimo'"."En efecto, el legítimo ejercicio de un derecho, como en el caso fue la huelga movilización convocada por ATE en fecha 22/12/23, jamás pueden ser considerado ilegal o ilegítima", aclaró.Y señaló que "por todo lo expuesto, intimamos cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa, así como en su evidente actitud persecutoria y antisindical, bajo apercibimiento de efectuar las acciones gremiales y legales, en el plano nacional e internacional, que estimemos corresponder".

Aguiar, en tanto, escribió en su posteo: "Señora @PatoBullrich acá tiene la respuesta de ATE por los 56 millones"."Ahora, los que la intimamos somos nosotros", expresó el titular del gremio y pidió a la ministra que "cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa".En ese contexto, afirmó que "sus resoluciones son todas nulas. Usted y su ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe"."Además, ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el Derecho de Huelga como ilegítimo", aseveró y advirtió que "si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será Usted".