Ley ómnibus: este lunes continúa el debate con referentes de la sociedad civil

Martín Menem: "Si no lo podemos conseguir a través de la ley, se va a poner más duro"

El oficialismo continúa con su plan de gobierno en el plano parlamentario. Luego de lasen el plenario devolverá a convocar a los legisladores el próximo lunes pero esta vez para que dialoguen con representantes de la sociedad civil que se vean involucrados por los alcances de laLuego de la participación de cuatro ministrosen la confluencia de las tres comisionesque debaten los detalles del proyecto dese convocarán desde el lunes 15 de enero a representantes deque sean interpelados por las reformas.La presencia de representantes de la sociedad civil fue requerida por distintos bloques opositores. Sin embargo, no hubo novedades de laque pidió por la presencia del jefe de Gabinete,el ministro de Economía,y el asesor e ideólogo del proyectoEn ese marco, el presidente de lapronosticó que "la semana próxima,adelantándose a la proyección inicial que estipulaba como fecha elEl dictamen constituye la redacción final del proyecto de ley que será votado en el recinto.agregó el legislador riojano y señaló: "No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco".En declaraciones a radio Mitre,afirmó queporque "hace 100 años que el país está cada vez peor". En ese sentido, ratificó que la prioridad es "llegar aly estas medidas van a ayudar a llegar al equilibrio fiscal y a agilizar la economía".porque la Argentina está trabada. Tenemos queen vez de combatirlo, por eso las palabras tan acertada del ministro", pidió el presidente de lay reiteró quey no representan a la mayoría".

Ley ómnibus: las modificaciones que aceptaría el oficialismo

Además, analizó que "tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente, porqueEl plan ideal es aprobar la ley lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se viene trabajando intensamente en enero."Lo que nunca vi es tanta presencia en los medios y en las redes para analizar cómo sale la ley. La Argentina está pendiente", concluyó.Durante las primeras tres jornadas de debate, e incluso de forma previa ante lala redacción original de lasufriría modificaciones que le permitirían al oficialismo no solo artículos con mayor grado de especificidad en su aplicación sino también la posibilidad de conseguirEs el caso de laque se reduciría a doce meses; la desregulación delque continuaría como sigue hasta hoy; la criminalización de lasque se circunscribiría a lala habilitación adonde se expresarían resistencias a involucrar aly el cambio en elPor su parte, durante su intervención, el Ministro del Interior