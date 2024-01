Davico dio detalles del estado en que encontró el Municipio de Gualeguaychú

A un mes de haber asumido, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico hizo público el estado real en que encontró el municipio. Economía, información sumaria, auditorías externas y obras certificadas que no están terminadas, fueron los principales ejes del informe.“Hoy 12 de enero de 2024 se cumple un mes de mi asunción como intendente de Gualeguaychú. Como anticipé, quiero que conozcan el estado real en que recibimos la municipalidad”, introdujo Davico en un video publicado en las redes oficiales.“Prácticamente nos dejaron sin plata. En 2015, la gestión Bahillo dejó 3 masas salariales como ahorro y durante este último año electoral la gestión saliente dilapidó más de 2 masas salariales. La situación económica heredada es complicada. No es real que dejaron 1700 millones de pesos, los recursos municipales fueron 1520 millones de los cuales más de 1000 millones eran deuda. Estamos hablando de que dejaron un poco más de 500 millones que sólo alcanzan para 5 días de funcionamiento”, detalló en el comunicado enviado a este medio.“Pero el económico no es el único ni el principal desastre que encontramos. Hemos recibido la planta potabilizadora de agua en un estado de absoluta precariedad, con remiendos de cámaras de bicicletas atados con alambres”, reveló el intendente y aseguró que se inició una información sumaria por los posibles hechos de sabotaje en las roturas de caños.En otro momento de su mensaje Davico repudió el estado “caótico” de los edificios municipales. “Humedad, roturas, malas instalaciones eléctricas y techos que se llueven -a veces de la misma forma que afuera- incluso en el despacho de la Presidencia Municipal”, describió y acompañó con fotos irrefutables.“El Ecoparque se encuentra al borde del colapso sanitario dicho por los mismos empleados que reconocen que no hubo inversión y la clasificación de residuos era sólo un relato ambiental”, planteó y sumó también a las críticas el desorden administrativo con “centenares de expedientes sin resolver” y el crítico estado del parque automotor.Por otra parte, el intendente de Gualeguaychú contó que computadoras de las áreas Cooperativas, Desarrollo Social y Salud “fueron vaciadas” intencionalmente. “También hubo un vaciamiento del stock municipal. En tiempos de campaña se esfumaron de allí más de 330 chapas, decenas de rollos de nylon negro, tirantes, clavadores, en su mayoría todos retiros con remitos sin firma por el beneficiario. El vaciamiento fue tal, que al asumir esta gestión solo había en el lugar una sola chapa”, acentuó.“Nos encontramos con obras sin terminar que tenían actas de finalización, obras entregadas e inauguradas con paredes electrificadas, y obras que carecen de firmas de profesionales que certifiquen su aptitud”, fustigó y confirmó sobre este tema que se ordenaron “diferentes investigaciones internas y una auditoría externa para el esclarecimiento de las responsabilidades”. “Las mismas estarán a cargo de colegios de profesionales de incumbencia. Lo que resulte de estas investigaciones se comunicará y en caso de ser necesario se realizarán las denuncias pertinentes”, aseveró.Davico manifestó que la “lista de irregularidades es prácticamente interminable”. “Compras directas millonarias; una trama vial en emergencia casi total; horas extras descontroladas, por ejemplo en noviembre se pagaron 42.934 horas extras, que es el equivalente a más de 115 millones de pesos; y una planta de personal que tiene tantos vericuetos que el número real de trabajadores es indescifrable: planta permanente, contratos escalafonados, monto fijo, locaciones de servicios, subsidiados, pasantes, monotributistas y más 60 cooperativas de trabajo”, detalló.“Estoy cumpliendo con el compromiso que asumí ante ustedes de decir la verdad de todo lo que se encontrara en el municipio y esto es una parte”, lanzó Davico y destacó el compromiso de los numerosos empleados de carrera que “pese a todos estos desastres garantizaron el funcionamiento del municipio y la prestación básica de sus servicios”.

En el cierre, el intendente Davico dejó un mensaje a los vecinos: “Es muy duro oír y ver estas realidades en momentos tan difíciles, pero eso no nos va hacer bajar los brazos, por el contrario nos dará fuerzas para salir adelante todos juntos, dialogando, escuchándonos, compartiendo la información y las decisiones. Eso es compartir realmente el poder con el pueblo. Si actuamos así, yo les aseguro y no tengan ninguna duda, mejoraremos la calidad de vida de todos los vecinos y ratificaremos a Gualeguaychú en el lugar preponderante que tiene y se merece en la provincia y en el país”.