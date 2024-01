CGT respondió a las millonarias multas enviadas por el Gobierno tras las marchas

"Contraria a la Constitución Nacional”

La CGT repudió este jueves la intimación de multas millonarias del Gobierno a distintas organizaciones gremiales por el operativo realizado durante las protestas del 27 de diciembre contra el DNU de desregulación económica, advirtió que esa medida "no condicionará al movimiento obrero organizado" y, confirmó que ya presentó una denuncia frente a la Organización Internacional del Trabajo.“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional”, definieron y advirtieron que “no condicionará al movimiento obrero organizado”."La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga", sostuvo la central.Las multas habían sido adelantadas el 14 de diciembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la presentación de su protocolo “antipiquetes”, denominado “de Orden Público”. “Sanciones severas a aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. Esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, había propuesto.En comunicación con, Gerardo Martínez, actual Secretario General en la UOCRA e integrante del Ejecutivo del Consejo de Administración y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó que ya se presentó una denuncia frente a este organismo de las Naciones Unidas contra el gobierno de Javier Milei.“Ya estamos presentando ante la OIT, porque estas cartas documento y su contenido violan el Convenio 87 de libertad sindical, ante la comisión de expertos para su tratamiento urgente, que se suma a la anterior denuncia por el protocolo”, explicó Martínez a este medio, refiriéndose a la presentación realizada el 20 de diciembre, en conjunto con la CTA, tras el anuncio del protocolo de Bullrich, cuando denunciaron “una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta”.Por su parte, este jueves la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las abultadas cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente."Estas penas (supuestos ‘pagos solidarios’), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta", se quejó la central que lidera Hugo "Cachorro" Godoy.En la movilización del 27 de diciembre, las centrales sindicales y gremios se acercaron a los Tribunales de la calle Lavalle para presentar un amparo que declare nulo el DNU de reformas de Milei, que luego la Justicia laboral aceptó. También fueron intimadas las organizaciones que formaron parte de la jornada de ollas populares del 22 de diciembre pasado como parte de una movida en todo el país en rechazo al mega decreto.Una carta documento, demandando $40.419.227,56 en concepto de gastos, fue dirigida a la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

También a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Agrupación Izquierda Socialista, el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Único de Trabajadores de neumáticos Argentino (Sutna), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato de Camioneros, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la CTA Autónoma y Conadu Histórica.Otra carta documento, demandando $56.760.282 por el despliegue policial de la jornada del 22 de diciembre, fue dirigida a ATE, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).El presidente Milei se hizo eco de recientes declaraciones de Pablo Moyano, acerca de que el sindicalismo buscará hacer caer el DNU y la ley "ómnibus". "Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios. Los argentinos elegimos un cambio. No van a poder con nosotros", escribió en redes sociales.En respuesta, el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, repudió la decisión del Ministerio de Seguridad y afirmó que "por primera vez coincido con el presidente Javier Milei, quien hoy me calificó como 'uno de los enemigos de la reforma' que propone su Gobierno. Soy el principal enemigo, pero no porque no sea un argentino de bien o porque quiera mantener privilegios, como dijo, sino porque siempre seré enemigo de que el pueblo se muera de hambre, al igual que los jubilados", aseguró.Sobre Patricia Bullrich, comentó: “Esta mujer ya nos tiene acostumbrados a estas actitudes desde que era funcionaria de la Alianza". "Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, creen que nos quedaremos cruzaditos de brazos. Defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta", aseveró Moyano en diálogo con Télam.El dirigente sindical sostuvo que "el intento de multar ya se vivió en la época de Mauricio Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad", y reseñó que entonces Camioneros "estaba peleando paritarias e hizo numerosas asambleas, ocasión en la cual el extitular de Trabajo, Jorge Triaca, aplicó una multa sobre el sindicato de casi $1.000 millones, que la Justicia calificó como una total ridiculez y, por supuesto, finalmente rechazó"."Bullrich es parte de la casta política que tanto criticaba el actual presidente. Pretende apretar y condicionar el paro general y la segura contundente movilización del 24 de enero hacia el Congreso. Su decisión es otra vez ridícula. Es una fantochada más de esta mujer que no duda en cada marcha de montar un show y ponerse al frente de la televisión, como si condujese una guerra. Espero que no se atreva a generar ese día ningún tipo de inconveniente para pretender culpar a los trabajadores y a los organizadores", puntualizó. Fuente: (Perfil)