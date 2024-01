Frigerio se reunió con Francos y analizaron distintos aspectos de la ley ómnibus

En medio del tenso debate en el Congreso de la Ley Ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este jueves por la tarde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para conversar sobre las principales reformas que impulsa el presidente Javier Milei y que necesitan los votos de la oposición para ser aprobadas.El mandatario provincial arribó a Balcarce 50 pasadas las 16 y se retiró recién después de las 17:30, por lo que estuvo más de una hora y media reunido con el funcionario nacional, que tan solo un día antes estuvo defendiendo el proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.De acuerdo con lo que precisaron afuentes de ambas partes, se trató de un encuentro “muy genérico y ameno”, en el que se abordaron diversos temas, principalmente los que tienen que ver con la reforma legislativa que se discute parlamentariamente.“Hoy me reuní con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien conversamos sobre distintos aspectos de la Ley Bases que impulsa en el Congreso el Gobierno nacional”, comentó Francos en su cuenta de X, luego de recibir al dirigente del PRO.El actual mandatario entrerriano ocupó también el Ministerio del Interior durante la gestión de Mauricio Macri y tiene una buena relación con el nuevo titular de la cartera, a quien conoce desde hace varios años.El Gobierno intenta por estos días conseguir los votos necesarios para poder aprobar el paquete de leyes e incluso estaría dispuesto a quitar los artículos vinculados a la reforma electoral -eliminación de las PASO, un sistema de circunscripciones uninominales y la implementación de la Boleta Única-, para que el resto de las medidas avancen.Así lo confirmó el propio Francos este miércoles al exponer en Diputados, aunque durante su discurso también sostuvo que intuye “que hay un apoyo muy grande al proyecto” dentro del recinto, por lo que confió en que la ley será sancionada.Esto es a lo que apuesta el oficialismo y por esa razón el ministro se reunió con Frigerio, quien se mostró “dispuesto a acompañar las iniciativas con las que concuerda, que son la mayoría”, mientras que en aquellas en las que no haya coincidencias, planteó “alentar el diálogo y los acuerdos”.

Además, Francos tiene previsto volver a conversar con Frigerio en un zoom que se organizó para este viernes y al que fueron convocados los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, con quienes se continuaría hablando sobre el paquete de proyectos que está en el Congreso.Participarán de esa conversación virtual, además del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Friegerio, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el de Jujuy Carlos Sadir, Alfredo Cornejo de Mendoza, Jorge Macri de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Zdero de Chaco, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Poggi de San Luis y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.El objetivo será sumar el mayor respaldo posible de los mandatarios para tratar de garantizar que el paquete sea sancionado no solo en Diputados, sino fundamentalmente en el Senado, donde los gobernadores tienen mayor influencia.“Están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado, creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo”, auguró recientemente el presidente Milei en declaraciones a radio La Red.Por su parte, en una entrevista televisiva, Francos volvió a defender el conjunto de reformar al argumentar que “lo que pretende el presidente es que Argentina no caiga en la hiperinflación a la que iba dirigida casi como un tren sin freno”.“El planteo que le hace el presidente a los representantes del Congreso es que esta situación es grave, si no tomamos estas medidas el tren va a descarrilar o chocar. Tiene la expectativa que los diputados y senadores entiendan y compartan la gravedad de la situación y apoyen la ley”, advirtió.