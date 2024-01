La Diputada Blanca Osuna solicitó “más tiempo” para analizar Ley Ómnibus

La Diputada de la Nación por Unión por la Patria, Blanca Inés Osuna, habló con Elonce e hizo una evaluación del debate que se está dando en las comisiones de la Cámara de Diputados de la "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"."Hemos planteado en conjunto con un bloque muy importante de legisladores, no solo de Unión por la Patria sino también de otros bloques, la inconveniencia de abordar una ley de casi mil artículos, que modifica más de 600 normas, de esta manera, como lo venimos haciendo”, comentó.Asimismo, destacó la necesidad de más tiempo de análisis y expresó: “Es una sucesión de gran intensidad en términos de tiempo, pero poca capacidad para poder analizar a fondo y es una ley que afecta la vida de millones de argentinos. Esta mañana expuso el Secretario de Educación, el secretario de Niñez y Adolescencia, y el Secretario de Cultura, y han dejado más interrogantes que respuestas y nuestra preocupación es que, a la par que estamos en este salón en un plenario de tres comisiones, enfrente en el espacio del bloque vamos recibiendo distintas organizaciones, todo reclamando que la ley no salga, que se modifiquen cosas en el caso de salir y que se sienten afectados”En esta misma línea, sumó: “Estamos planteando más tiempo de análisis y la posibilidad de que efectivamente esas voces no las tengamos que atender, en el caso de Unión por la Patria, en nuestro bloque, sino que puedan expresarse en el plenario de comisiones ante el conjunto de legisladores que integramos estas comisiones”

Además, compartió inquietudes sobre la exposición de los secretarios: “Hoy el Secretario de Cultura, que es un productor de teatro que está vinculado a la producción, pero creo que de gestión no entiende nada y eso quedó claro, no hizo más que leer un texto y no dar respuestas a todas las voces que todos los legisladores plantearon haciéndonos cargos de los reclamos que venimos recibiendo”.“Al mismo tiempo le preguntábamos al Secretario de Educación cuál es la razón por la cual se incorpora la posibilidad de que los niños de 8 o 9 años dejen de ir a la escuela, no tengan esa obligatoriedad y puedan aprender por plataforma, cuando nosotros los vivimos y lo sufrimos en la pandemia y la verdad que eso construye a una situación de desigualdad absoluta”, añadió.Sobre la obra pública, mencionó: “En cuanto al parte de la obra pública, pienso en qué va a pasar con la culminación de la ruta 18, qué va a pasar con los programas de viviendas o qué va a pasar con el acueducto metropolitano o con la terminación de la escuela Nº 188, u obras que están licitadas y hay que completar”.Para concluir y en cuanto a la afirmación de falta de fondos, Osuna argumentó: “Hay una consigna hueca de que no hay plata, la realidad es que sí hay plata, sino que está concentrada en determinados sectores que son los que en todo este tiempo han seguido rapiñando y acumulando con celeridad y son los favorecidos, los amigos de Macri y de Milei. La plata está y hay que distribuirla atendiendo al Estado”.