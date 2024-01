Galimberti: “En la ley ómnibus hay muchos puntos que afectan a Entre Ríos”

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este jueves eltras un cuarto intermedio dispuesto a medianoche por pedido de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la UCR, y oposición de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que querían que pretendían continuar los debates.Este jueves, en declaraciones ael diputado nacional de Juntos Por Entre Ríos, Pedro Galimberti mencionó que “en el marco del proyecto de ley ómnibus - con materias diversas, y artículos muy importantes- es fundamental que los funcionarios del gobierno respondan preguntas que están vinculadas a todos los temas”.Sobre los encuentros en comisiones, destacó que el inicio fue bastante complejo debido a los entrecruces con los diputados, pero “lo importante fue lo que quedó.Hubiera sido mejor que este fragmentado para ir tratándolo de a poco”.Por otro lado, el ex intendente de Chajarí, mencionó que dentro del ley ómnibus “Si hablamos en materia previsional, hay un pedido por parte del gobierno nacional de suspender la fórmula de ajuste a los jubilados y pensionados. Pretende una nueva fórmula y hacer aumentos por decreto, algo que afectará a muchísimos entrerrianos”.Acto seguido, mencionó que también “” e hizo referencia los productos agropecuarios industrializados y las económicas regionales, que no tienen la alícuota que se debe pagar del 15 por ciento”.

“En una sociedad que se debate entre la grieta, nosotros tenemos una posición totalmente de centro. Donde analizamos las problemáticas de un país complejo como la Argentina con las emergencias que tiene y el Ejecutivo nacional nos hace once. Y no creemos que todas las emergencias estén contenidas”, aseveró el diputado.En este punto, destacó que hay puntos en los que su bloque coincide con la ley ómnibus, pero también “hay muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a votar por la negativa”.