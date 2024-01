Para Bordet, la ley ómnibus, “es muy perjudicial para los argentinos”

, en este contexto,dialogó con el diputado Nacional y ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien sentenció que la ley “es un atropello”.Para el ex mandatario provincial, la ley ómnibus “”. Y explayó que “si uno analiza algunos artículos más controvertidos, se le delegan facultades extraordinarias al poder Ejecutivo (es decir al Presidente Milei) por dos años, con opción de una prórroga por dos años más”.Acto seguido, sentenció que de ser así, “los diputados y senadores estaríamos pintados en el Congreso y el presidente tendría la plena determinación para dirigir los destinos del país con prácticamente el Congreso cerrado y sin opinión”.Otro de los puntos que cuestionó el ex gobernador de Entre Ríos, fue “la determinación de privatizar 41 empresas del Estado, como YF, que dan ganancia o Aerolíneas Argentinas, que tiene superávit. Estas medidas tendrán implicancia en Entre Ríos porque generaría el cierre de radios públicas, como LT 14, 11 y de Gualeguaychú”.Por otro lado, cuestionó lo que propone en DNU en materia de exportación: “Los productores entrerrianos pasarán a tener una suba en el impuesto de retenciones de exportaciones. La soja subirá al 33 por ciento y se pone un 15 por ciento general a todas las economías regionales, esto deja afuera del mercado a productores de arándanos, arroz, citrus y no pueden ser competitivos en el mercado internacional”.En otra instancia de la entrevista, Bordet sentenció que el DNU afecta “a los jubilados y trabajadores. En síntesis,. Además, desde el punto de vista institucional hay cuestiones que aparecen como graves: se establece que una reunión de más de tres personas en la vía publica tiene que tener autorización, es decir que estamos volviendo a un estado de sitio, algo inadmisible en la democracia”.Por otro lado, expresó que, en el ámbito político, propone “”., porque tenemos el compromiso de defender los intereses de los entrerrianos y esta ley ómnibus está en contra”, aseveró Bordet.Al ser consultado por la suba del dólar, el diputado sostuvo “es un disparate culpar al Congreso por no tratar una ley con celeridad, cuando sí lo estamos haciendo. Trabajamos en enero porque queremos resolver el problema de los argentinos. Pero de ahí a que se extorsione para que se apruebe una ley, porque esto está haciendo subir el dólar, es falso. La moneda sube por las pésimas medidas económicas que tomó este gobierno”.Además, precisó que la ley ómnibus, “toca derogaciones de ley que tiene que ver por un tratamiento paralelo, donde se caerán la ley de fomento al cine y teatro. En Entre Ríos prevé financiación de las industrias del cine y teatro.”Al ser consultado por el trabajo en comisiones, aseveró que “pero tampoco se avasallan aspectos democráticos. En mi caso, represento al 34.5 por ciento que no estuvo de acuerdo con este proyecto político y seré fiel a lo que expuse en mi plataforma política”.