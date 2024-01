UPCN se reunió con la primera Directora General de Enfermería

Una representación de UPCN, integrada por la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, y la Lic. Patricia Sanabria, miembro de Comisión Directiva y responsable del sector Enfermería en el gremio, mantuvo una reunión con la Mg. Elisabet Franco, Directora General de Enfermería del Ministerio de Salud de la provincia, con quien dialogaron en torno a un extenso temario.

En el encuentro, desarrollado en la sede ministerial, estuvieron presentes también Claudia Moreno, jefa del Departamento Enfermería del Ministerio y por UPCN , la Secretaria Gremial Cristina Melgarejo, ; el Lic. Alejandro Barolín, jefe de la División de Enfermería del Hospital 9 de Julio de La Paz; la Mg. Daniela Páez, supervisora de Enfermería del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná; Zunilda Suárez, enfermera del Centro de Salud Arturo Oñativia, el Lic. Gustavo Garcilazo, jefe de División del Hospital Pascual Palma de Paraná; el enfermero René Rebord - del hospital Masvernat de Concordia-, integrante también de la conducción gremial, y Carolina Manzini jefa de Sala 1 y Presidenta del Comité de docencia del Hospital San Roque .



"La atención del gremio en este sector ha sido permanente. Tenemos el antecedente de la larga lucha que dimos por la ley 10930. Ayer, mantuvimos una reunión con la Directora General de Enfermería en el Ministerio de Salud, la primera profesional designada en ese cargo, en los términos que establece la norma", manifestó Domínguez.

La dirigente gremial explicó que el encuentro tuvo por objeto presentar el equipo de UPCN y dialogar acerca de las formas de trabajo. Valoró la disposición de Franco para abordar un largo temario en el que el gremio incluyó la preocupación que generan los francos adeudados en los hospitales más grandes de la provincia. En ese punto, Sanabria precisó que "el Hospital San Martín actualmente tiene una deuda de 10.859 francos y el Masvernat, de 14.506 francos".



A lo largo de la reunión, Domínguez destacó "la fuerza de los trabajadores para alcanzar la promulgación de la ley 10930, con reivindicaciones fundamentales en el aspecto salarial y de condiciones laborales" y pidió que "se profundice la puesta en vigencia de los derechos que contempla esa legislación". Incluso, dejó expresada la disposición para modificar los artículos que necesiten reconsiderarse. Puntualmente, expuso que "la negociación colectiva sería uno de los puntos a incluir en esa modificación porque la ley, en el curso del debate legislativo finalmente, no dejó un ámbito establecido donde puedan tratarse especialmente los temas salariales, que generalmente están reservados para la paritaria". En ese sentido, adelantó que "en la instancia paritaria, UPCN presentará la posibilidad de modificar la base de cálculo para las jefaturas que quedaron muy bajas en relación con los sueldos de los enfermeros, cuando los jefes tienen una responsabilidad enorme. Es un concepto que debe recomponerse", sostuvo la Secretaria Adjunta del gremio.



Por su parte, la Lic. Sanabria, en el detalle de los temas considerados, aludió al "déficit de recurso humano en todas las instituciones de salud, sobre todo en los hospitales más grandes, como es el caso del San Martín y del San Roque en Paraná, y el Masvernat en Concordia, aunque es una situación que se repite en muchos lugares".

También, "a la importancia de reforzar el Departamento de Enfermería y ocupar los cargos que se crearon a partir de la ley 10.930, con ese fin. Asimismo, se dialogó sobre los concursos de cargos jerárquicos, los adicionales por función jerárquica y la importancia de operativizar los procedimientos para el pago de funciones de los cargos jerárquicos en cuanto a los decretos, luego de transcurridos los correspondientes concursos", agregó.



"La importancia de analizar una ley de cargos ya que no hay en Enfermería y en algunos lugares, más del 20% de personal está en suplencia extraordinaria, estabilizados, cargo vacante, y al tomarse sus licencias no tienen suplentes, lo que complica la planificación" fue otro de los asuntos que se trataron así como la continuidad de los suplentes del hospital San Martín para devolución de francos.

En otro orden, Sanabria informó que se transmitió a la funcionaria "la importancia de que este año, la capacitación sea un eje central para la enfermería y que no solo se relacione con procesos y procedimientos, sino además con habilidades blandas como fortalecer la comunicación, la gestión de emociones, crear ambientes saludables. Del mismo modo se le señaló la importancia de realizar los exámenes pre-ocupacionales y los de salud a todos los trabajadores, como lo especifica la Ley 10930, en el capítulo V, artículo 24".



"Marcamos como prioritario que se pueda finalizar con la elaboración de la nueva normativa para la planificación de enfermería, que va a reemplazar a la normativa 2205", consignó.

"En fin, fueron muchos los temas que pudimos tratar, fue una reunión productiva y ya quedó en agenda otra, aún sin fecha, en la que pueda estar presente la directora de Atención Primaria. Le comunicamos la predisposición para brindar el apoyo técnico para trabajar en conjunto" finalizó Sanabria.