Para Bordet las medidas del gobierno nacional “demuestran ineficacia”

“Si a la Argentina le va mal, no es por culpa del Congreso, sino porque este gobierno está tomando medidas que perjudican el bolsillo de la ciudadanía”, expresó Bordet.La iniciativa del Gobierno fue analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, en el que expusieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en su carácter de coautor del proyecto en debate, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entre otros.“Una devaluación del 100 por ciento que quedó licuada en pocos días y una brecha cambiaria que crece día a día demuestra ineficacia y un costo muy alto en el bolsillo de los entrerrianos y de los argentinos. Estos son los temas que nos preocupan. No vamos a aprobar leyes que van a contribuir a empobrecer aún más a la población”, advirtió."Vamos a dar los debates necesarios en el Congreso y en cada ámbito para defender al pueblo argentino y al pueblo entrerriano”, hizo saber Bordet.El exgobernador, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aclaró que si bien hay algunos temas en los cuales se pueda lograr un acuerdo, en otros “no compartimos absolutamente en nada”. Por ejemplo, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que harían que el Congreso cumpliría un rol de escribanía de Casa Rosada.Además, hizo referencia a la modificación en los índices de retenciones y advirtió que causaría un impacto negativo en economías regionales de Entre Ríos. El incremento de los derechos de exportación (DEX) perjudica a las economías de carnes bovinas, madera, vino y productos del complejo agroindustrial como el maíz”, agregó.También mencionó la ley Micaela que el gobierno de Milei pretende modificar hasta cambiarle el sentido, quitando la obligatoriedad de formación en materia de género para todos los integrantes del Estado, de los tres poderes, y reduciendo el concepto de violencia. “Este gobierno pretende derogar esa ley de un plumazo”, aseguró.“La norma propuesta afecta derechos laborales que afectará negociaciones paritarias y convenios colectivos de trabajo”, añadió.En ese marco, destacó que la mesa de debate en el Congreso representa también al 44% de argentinos que no votaron a este gobierno, y cuyos representantes son hoy oposición en las cámaras legislativas.“Se van a afectar derechos de la vida cotidiana de los entrerrianos y los argentinos, y ese efecto será verá en los bolsillos de los trabajadores y los jubilados. No se pueden cercenar derechos en nombre de la libertad”, advirtió finalmente.Este miércoles, además de Guillermo Francos, que expondrá sobre el tema electoral, ambiente y turismo, estará en Diputados la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a las 14, con los temas de su materia, y desde las 16, funcionarios de Economía hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.