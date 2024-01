Con presencia de funcionarios nacionales, inició el debate de la ley ómnibus

La Cámara de Diputados inició este martes el debate del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en un plenario de comisiones que contó con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, que expusieron sobre los capítulos de Emergencia, Reforma del Estado y Justicia.El encargado de liderar el plenario fue el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, quien por momentos tuvo que redoblar esfuerzos para mantener el cauce de la reunión ante los"Algunos bloques nos plantearon que el plazo de las facultades delegadas por dos años con posibilidad de prórroga por dos años más podía ser mucho, y estamos considerando que sea uno y uno para incluirlo en la versión final", agregó.En ese sentido puntualizó que "se piden cosas muy especificas y estamos hablando de un plazo que podría ser más corto. Además, el pedido es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores".Por su parte,. Esta es una verdadera reforma del Estado".Barra aseguró que "ciertamente, nuestro país está en una situación grave" y afirmó que "la culpa es objetiva, no subjetiva".Por su parte,señaló que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno "se funda en la situación gravísima en que está la Argentina"."La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado", remarcó y explicó que "el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado”."No me interesa hablar de herencias; sí, de futuro y esta ley es el futuro. Tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.Por el radicalismo, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, expresó: “Tenemos plena conciencia de que las herramientas justas y necesarias que necesita un Gobierno para llevar adelante algo que genuinamente ha sido votado por la sociedad argentina, las va a tener”.“Pero estamos profundamente influenciados por ese interrogante. ¿Estamos siendo usados para una estrategia que nada tiene que ver con el futuro inmediato y las necesidades del país? Si no es así, van a poder observar de nosotros las sanas contribuciones prácticas, anhelando y apelando a que el Gobierno tenga la misma adaptabilidad y el mismo pragmatismo que supo dar en sus primeros pasos económicos”, advirtió.Desde el PRO, y tras manifestar la intención de ese espacio a colaborar a la gobernabilidad, Maria Eugenía Vidal, señaló: “El Gobierno reiteradamente ha asociado la sanción de esta ley y del DNU con tratar de evitar una crisis aún mayor e incluso la hiperinflación. Es importante que podamos definir cuales son las prioridades para que efectivamente se sancione una ley razonable”.Por su parte, Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, apuntó a la bancada de Unión por la Patría: “Los que estuvieron 4 años callados, ahora se les ocurre acordarse de las emergencias, de las delegaciones”.“Festejaban el cumpleaños de la primera dama y nosotros encerrados en nuestras casas. El único problema que tienen es que se le devuelve la libertad a los argentinos”, aseveró.Por la Coalición Cívica/Hacemos Coalición Federal, Maximiliano Ferraro, expuso: “Hemos convertido en regla en este Parlamento el estado de excepción de las emergencias y las facultades delegadas”.“Creo que cuando uno transfiere facultades o se delega poderes especiales a una persona, en este caso al Poder Ejecutivo, lo que estamos haciendo en definitiva, es trasladar a las burocracias del Estado a que puedan ser mucho más permeables a los distintos intereses corporativos o lobbies y eso debilita la decisión de cambio, de transformación que requiere la Argentina”, completó.En el mismo sentido, su compañera de bloque -aunque perteneciente a Cambio federal- Margarita Stolbizer, advirtió: “No vamos a aceptar la emergencia ni las facultades delegadas en la medida y plazo que pretenden. Y los temas que no sean estrictamente emergencia económica, fiscal, impositiva, debe pasar a un tratamiento adecuado en sesiones ordinarias”.En nombre de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, enfatizó: “Quienes hoy están aquí no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo. Busquen consenso y discutamos tema por tema, no estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino”.“El presidente tiene que elegir si quiere ser virrey de una colonia o presidente de la Argentina y tiene que empezar a respetar el principio de división de poderes. Tiene un programa político que apunta en la dirección de ser colonia. Esto no es un plan económico sino de negocios”, consideró.Desde la principal bancada opositora, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que concurran el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a la vez que reclamó la exposición de manera presencial del asesor presidencial Federico Sturzenegger y de todos los ministros del Poder Ejecutivo, en virtud de los temas contemplados en la ley.Este miércoles, además de Francos, que expondrá sobre el tema electoral, ambiente y turismo, estará en Diputados la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a las 14, con los temas de su materia, y desde las 16, funcionarios de Economía hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.El jueves desde las 9 estarán en el plenario de comisiones los funcionarios de Educación, Niñez y Cultura, y a las 14 cerrará el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, con transporte, concesiones e incentivos a las inversiones.