Benedetti, sobre ley ómnibus: “Vamos a colaborar, pero no a libro cerrado”

La Cámara de Diputados inició esta tarde el debate del proyecto de ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', conocido comopor la cantidad de leyes que incluye. Será el primer encuentro de un plenario de comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para responder a las inquietudes de los legisladores respecto a los alcances de la norma.En este sentido,dialogó con Elonce desde el recinto de diputados: “La primera buena noticia es que finalmente se inició el debate y hemos tenido la posibilidad de escuchar a varios funcionarios; esperemos que continúen las exposiciones”.agregó.En cuanto a la posición del bloque, Benedetti, explicó que ”desde la Unión Cívica Radical, como ya lo expresó nuestro presidente del bloque, tenemos la voluntad de colaborar, pero, no es una colaboración a libro cerrado”.“Tenemos que ver cuál es la voluntad política del gobierno y del propio presidente, pero nosotros vamos a trabajar seriamente para que el país pueda tener en el menor tiempo posible una ley que permita llevar adelante las ideas que quiere implementar este gobierno, que cuenta con legitimidad popular”, añadió.Por otro lado, comentó: “No aceptamos los agravios e insultos, y mucho menos que estemos cargando con culpas, como, por ejemplo, esta ampliación de la nueva brecha cambiaria, porque esos temas que han ocurrido son ajenos a nuestro trabajo y a nuestra voluntad de colaborar”.Consultado sobre los puntos en los cuales no están a favor de la ley ómnibus, el diputado explicó: “En primer lugar, losEl gobierno está pidiendo una delegación extraordinaria con una emergencia en 11 ítems y la posibilidad de renovarla por dos años, lo que significa que pasaríamos cuatro años en emergencia; no estamos de acuerdo con esos plazos y queremos de alguna manera acotar el alcance de esta delegación de poderes que está solicitando el gobierno”.Ademas, sostuvo:Por ejemplo, la nuez pecan, que es una actividad incipiente en Entre Ríos, cae en este aumento de retenciones. En este sentido, queremos debatir a fondo este tema”.“También estamos abordando el tema de los biocombustibles, que en este caso el gobierno de Entre Ríos, junto con los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, ha iniciado conversaciones, pero no termina de despejarse bien cuál será la redacción definitiva de una ley que tiene el propósito de impulsar el desarrollo de los biocombustibles”, finalizó.