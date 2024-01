Barra en Diputados: "Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente"

En el marco del debate de la ley ómnibus en las comisiones de la Cámara de Diputados, una serie de funcionarios del Gobierno se hicieron presentes para explicar y defender los lineamientos de las reformas del oficialismo. Uno de ellos fue el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien se refirió a los fundamentos legales del paquete de medidas.Luego de dar cuenta de la etimología de la definición de Estado y el proceso histórico de su concepción, Barra manifestó que "las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también" y señaló "para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente, si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer". "Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento", remató.El funcionario, quien representa el principal respaldo legal del Gobierno, analizó en la misma jornada que "el derecho, como la economía, es un sistema" y "si se quiere hacer un cambio integral hay que tocar todos los aspectos". "Hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo", reconoció.En su intervención, María Eugenia Vidal (PRO) anticipó que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone en la ley ómnibus y solicitó una "aclaración del Ejecutivo": "El sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF".En ese marco, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo apuntó que "todas las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas para que sean consideradas sujetas a privatización".Por su parte, Barra precisó la situación de YPF: "Para venderla hay que conjugar la defensa que estamos haciendo, en un pleito que no está terminando y va a llevar un tiempo todavía, con la posibilidad de que alguien quiera adquirirla si es que el Estado la pone en venta". "La declaración de 'sujeta a privatización' es una habilitación, no una orden, que queda a decisión discrecional del Presidente, la situación económica y el diálogo con el Congreso", añadió.El reconocido jurista Rodolfo Barra, ha ejercido roles significativos tanto en el sector privado como público. Egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y especializado en derecho administrativo, Barra fue ministro de Carlos Saúl Menem. Inició en 1989 como viceministro de Obras y Servicios Públicos, hasta que meses después pasó a ser titular de la secretaría del Interior.En 1990, cuando el Congreso Nacional aumentó los miembros de la Corte Suprema a nueve, con el acuerdo del Senado, Menem nombró a Barra como ministro del Máximo Tribunal, cargo al que renunció en 1993. Luego fue uno de los convencionales constituyentes, hasta que el ex presidente riojano lo nombró Ministro de Justicia, cartera que abandonó en 1996 tras una denuncia y fue sucedido por Elías Jassan.Ya confirmado en su cargo de Procurador General del Tesoro de la gestión de Javier Milei, Rodolfo Barra avanzó con la apelación del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio marcha atrás con los aspectos de reforma laboral presentes en el DNU. El jurista pidió que la causa pase a la Cámara en Lo Contencioso Administrativo Federal, expresando que ese recinto acumula los distintos expedientes contra el DNU.