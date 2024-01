Frigerio enviará proyecto de ley para derogar las “jubilaciones de privilegio”

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de para derogar las “jubilaciones de privilegio”. Se trata de laActualmente,En ese sentido, el gobernador Rogelio Frigerio expresó que “hay que derogar las jubilaciones de privilegio. No alcanza solo con poner en caja todo para sostener a nuestro sistema de previsión social.. Vamos a mantener la Caja en la Provincia, pero tiene que ser sostenible en el tiempo y para eso se necesitan reformas. No tenemos miedo de debatir temas. Queremos contarle a la gente qué encontramos y qué necesitamos modificar”.Yo transmito los títulos. En el debate de la sustentabilidad en el tiempo de nuestra Caja de Jubilaciones hay que discutir todo. No solo se debe garantizar el pago de las jubilaciones presentes, sino también las jubilaciones futuras. Tenemos que animarnos a dar ese debate. Tenemos la responsabilidad después de muchos años, en los que hemos pateado la pelota para adelante, de dar esa discusión. A mí me eligieron para cambiar la provincia, para ponerla de pie, y eso implica discutir los problemas”.Por otra parte, adelantó que este jueves viajará a Buenos Aires para reunirse con integrantes del gabinete nacional para tener precisiones sobre el sostenimiento de la obra pública y de los subsidios al transporte.