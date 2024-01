Municipio y Provincia buscan darle continuidad a la obra pública

La intendenta Rosario Romero se reunió con el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, para analizar la situación de la obra pública que se ejecuta en Paraná, con financiamiento nacional y provincial. “Surgieron varias alternativas entre la Provincia y los gobiernos locales. Insistiremos en Nación en las obras que tienen financiamiento nacional”, remarcó la presidenta municipal.



Con el objetivo de analizar el estado de situación de la obra pública que se ejecuta en Paraná con financiamiento nacional y provincial, la intendenta Rosario Romero se reunió este martes en Casa de Gobierno con el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Darío Schneider.



Al hacer un balance de la audiencia, la Intendenta sostuvo: “Hemos coincidido con Schneider en el sentido de trabajar conjuntamente por la continuidad de obras que, como saben, por decreto del Gobierno provincial al que hemos adherido, se encuentran neutralizadas. Hay dificultades de financiamiento, pero en la reunión surgieron varias alternativas entre la Provincia y los gobiernos locales para buscar soluciones. Igualmente, insistiremos en Nación en las obras que tenían financiamiento nacional y que se encuentran en ejecución con un importante avance, como la Circunvalación sobre la ruta 12”.



A su turno, el ministro Schneider explicó que se abordaron “muchos temas en común y acciones para desarrollar en conjunto. Analizamos la situación actual, difícil para todos, para el Municipio, la Provincia y el país. Pero esto no quita que podamos empezar a planificar, empezar a hablar sobre las cuestiones pendientes que tenemos tanto desde el Gobierno provincial con el Municipio”.



En ese marco, indicó que “acá hay un actor que no está presente, que es el Gobierno nacional; nos preocupan las medidas a futuro que estamos esperando que se concreten o no. En ese sentido, poder tener una estrategia en común, de trabajo conjunto sobre el financiamiento de obras importantes, que están en desarrollo en Paraná y que nos interesa que se puedan concluir. Pero dependemos del financiamiento que estamos esperando del Gobierno nacional. Nos preocupa a todos porque no hay definiciones, pero a la hora de gestionar son recursos que tienen que venir a la Provincia, no solamente para Paraná sino para muchos municipios. Vamos a estar trabajando para que se pueda concretar”.



“Hay obras en Paraná que se financian con recursos provinciales, y hoy tenemos una situación de desfinanciamiento, que es coyuntural. Ahí debemos apoyarnos entre todos para ver cómo podemos reencauzar las obras y poder darle conclusión. Todas las obras son importantes y hacen falta, tanto en Paraná como en Entre Ríos. Para poder terminarlas necesitamos el recurso que hoy está faltando en la Provincia. El financiamiento de las obras está complicado, pero tenemos la voluntad, tanto de las empresas como de la parte obrera, que se ven afectados en esta situación, de poder reconducir esto”, argumentó. La situación del transporte

Durante el encuentro se analizó la realidad del servicio del transporte urbano de pasajeros, tanto en Paraná como en el área metropolitana. Sobre las acciones proyectadas, Romero aseguró que “continuarán las acciones en Nación con respecto a las definiciones concretas en torno a los subsidios. Y también analizando los dos ámbitos, el transporte metropolitano y el transporte de Paraná propiamente dicho. En la concesión futura que hay que empezar a trabajar este año, convocando a la licitación, desde Paraná queremos tener una mirada diferenciada entre el transporte metropolitano y el servicio de la ciudad, rearmar las líneas y no puede estar lejos de las conversaciones, el tema de la tarifa. Ojalá el proceso inflacionario en el país disminuya, pero en estas circunstancias es otro tema que se mete en el debate, aparte de los subsidios”.



De la reunión participaron, además, por el Gobierno de la Provincia, los secretarios de Coordinación Ministerial, Hernán Jacob; y de Gobiernos Locales, Miguel Ángel Hefty; y por el Municipio, los secretarios de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; y de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel.