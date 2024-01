Frigerio sobre la ley ómnibus: “No creo que el Parlamento sea una escribanía”

El gobernador, Rogelio Frigerio, consideró que se debe dar la discusión sobre la ley ómnibus que envió el gobierno nacional al Congreso. Señaló que “no creo que el Parlamento sea una escribanía”, por lo que opinó que “se debe tener la humildad de escuchar a los otros”.Precisó que se trata “concretamente cuestiones vinculadas sobre las economías regionales, que voy a defender a muerte por el impacto en la generación de riqueza y empleo, pero también porque fomentan el arraigo en el lugar donde viven. También daremos peleas para que el gobierno nacional nos pague las deudas”.Asimismo, recalcó que “hay cuestiones que se deben discutir más como las de privatizar empresas”. Citó los casos de “YPF o el Banco Nación que tiene impacto en las economías del interior”.De todas formas “la orientación en términos de regulaciones y la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas las comparto, pero el Congreso es un ámbito de discusión y debate que se tienen que dar”, reiteró.Por otra parte, Frigerio expresó que “todo lo que hacemos está vinculado con la gente. Tenemos el ojo puesto en la ciudadanía, sobre todo en momentos difíciles como este donde vivimos con mucha incertidumbre, incluso en política publica porque no sabemos que decisión tomará el gobierno nacional con los subsidios y la política macroeconómica que impacta en nuestra provincia. Son parte de las cuestiones que estoy tratando de dilucidar cuando voy a Buenos Aires”.“Todas las políticas que llevamos adelante son para la gente. En algunos casos para compensar decisiones del gobierno nacional como la eliminación de los impuestos provinciales sobre la boleta de luz. Es obvio que va a haber cambio en cuanto a los subsidios desde el gobierno nacional y en la provincia tratamos de compensar. Tampoco podemos mucho porque en la provincia no encontramos plata. Nos estamos endeudando para cumplir con nuestras obligaciones como pago de sueldos”, recordó.Además, se explayó sobre el proyecto de ley para derogar jubilaciones de privilegio. “Es un avance ineludible. Creo que tenemos que derogar todos los privilegios de la política”, enfatizó.Además, ratificó que “vamos a impulsar” el debate “con todos los sectores de la sociedad para lograr una Caja sostenible en el tiempo, que garantice el pago de jubilaciones presentes, pero también de las futuras”.“Seguiremos manteniendo la Caja propia, pero se debe dar la discusión pública para que sea sostenible en el tiempo. Hay que debatir los temas de cara a la sociedad. Tenemos que contarle con precisión a la gente lo que encontramos y qué tenemos que modificar para poner en orden una provincia que encontramos muy desordenada”, recalcó Frigerio.Además, hizo notar que “el debate tiene que ser abierto, no le escapo a las responsabilidades, me han elegido para transformar la provincia y ponerla de pie. Eso implica enfrentar los problemas, no esconderlos”.Interrogado sobre la situación del transporte urbano, que en Paraná y otras ciudades padeció un paro durante el fin de semana, el gobernador dijo que “es municipal pero había un subsidio nacional que todavía no tenemos precisiones sobre si va a continuar y cómo”.Adelantó que impulsará “una reunión con el secretario de Transporte de la Nación que logre explicarnos cuál será la política del gobierno nacional en este sentido y ver cómo, con las alicaídas cuentas provinciales, podemos compensar esta situación, incluso hablando con los intendentes”.“Trabajaremos 24 horas por día, todos los días de la semana para llevar adelante las políticas públicas que necesita nuestra provincia para mejorar la calidad de nuestra educación y lograr 190 días de clases. Vamos a poder poner de pie a la provincia y ordenarla pese a las dificultades económicas que tenemos que enfrentar”, prometió Frigerio de cara al inicio del ciclo lectivo a fines de febrero.Admitió que “tenemos que mejorar la infraestructura escolar para garantizar el comienzo de clases, no tenemos alternativas. Nuestros estudiantes tienen que empezarlas clases en tiempo y forma”.Finalmente, puso de relieve la importancia de la unión de los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Nunca hubo tanta representación territorial de la coalición y es el ámbito más importante para definir una dirección y qué ideas tenemos que defender, sobre todo en cuanto al federalismo y los valores. Hemos demostrado que estamos más unidos que nunca”.Hizo hincapié en que “tenemos una coincidencia total” y remarcó que juegan un rol fundamental en la institucionalización, la defensa de la gobernabilidad y el acompañamiento de un cambio que pide la gente”.