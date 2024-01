Liquidaciones docentes e infraestructura escolar, los retos de Fregonese en CGE

La flamante presidenta del, se mostró “contenta por acompañar al gobernador Rogelio Frigerio en el nuevo desafío”. “Hace casi tres años que trabajamos en un proyecto educativo para la provincia con un equipo muy federal, integrado por representantes de todos los departamentos, y seguimos permanentemente conociendo a quienes quieren aportar a la gestión”, comunicó la nueva directiva del CGE aConsultada a Fregonese sobre el estado de situación con el que se encontró al asumir al frente del organismo educativo, reveló“Comenzamos a articular con el ministerio de Hacienda y la secretaría de Modernización para entender dónde está el problema con el proceso de liquidación de haberes para garantizar que el docente pueda llegar a fin de mes y cobre lo que realmente merece y está esperando”, aseguró al fundamentar que “hay docentes que son jefe de familia, viven de ese sueldo y necesitan que nos ocupemos de este tema”.Al dar cuenta de su “preocupación y ocupación” en las liquidaciones de sueldos a docentes, Fregonese refirió que, en la medida de lo posible”. “El sistema educativo es muy complejo por la cantidad de movimientos que hay entre los docentes y sus licencias”, sostuvo al respecto.La titular del CGE reconoció, además, que las tormentas que se registraron en diciembre también mostraron los problemas de“Es una materia pendiente porque no existe aprendizaje sino hay una condición para ello y la infraestructura escolar es una condición importante para los procesos de enseñanza y aprendizaje”, argumentó.De hecho, anticipó que mantuvo una reunión con funcionarios de Mendoza“La app no es una solución en sí misma, pero nos permitirá conocer cuáles son las escuelas que necesitan una intervención urgente, cuáles son las prioritarias y cuáles son las obras a mediano y largo plazo”, acotó al respecto.. “Debemos ordenar qué depende del ministerio de Planeamiento e Infraestructura, qué hará el CGE y qué convenios podemos firmar con los municipios porque también se ocupan de las escuelas”, explicó al hacer hincapié en “ordenar, articular y trabajar en conjunto para mejorar la educación en Entre Ríos”.También comentó que se trabaja para que los establecimientos educativos puedan comenzar el 27 de febrero en tiempo y forma; y a través del área de Comedores Escolares articula con Desarrollo Humano “para garantizar que las cocinas estén en una buena situación para ofrecer la copa de leche y el almuerzo a los alumnos”.Consultada a Fregonese por la, pero que se encontraban en otras áreas de Estado, ésta respondió que “el objetivo del gobernador Frigerio es estudiar caso por caso y no apresurarse”.indicó en ese sentido.