UPCN se reunió con el Vicepresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones

Situaciones propias del personal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y el déficit del régimen previsional fueron temas abordados en la reunión que mantuvo la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, acompañada por delegados, con el vicepresidente del organismo, el abogado Néstor Wasinger.



En el encuentro, el funcionario consideró preocupante el déficit de la Caja y si bien expresó que aún no hay directivas para iniciar el debate, sostuvo que cuanto antes se empiece será mejor. Al respecto, Domínguez trasmitió que "el vicepresidente comparte que es un debate en el que tienen que participar todos los actores vinculados al sistema y que les manifestó que cuando se decida avanzar, se hará la convocatoria a todos los sectores".



Si bien no profundizó en las modificaciones que evalúan, en la reunión, "Wasinger anticipó que el tope de la edad jubilatoria no sería suficiente para encaminar la discusión, es decir, que habría otros aspectos para incluir en el debate", comentó.



Acerca del funcionamiento de la Caja, se dialogó sobre el sistema de turnos para realizar trámites, porque mientras las autoridades están pensando en dejarlo sin efecto, "los delegados gremiales proponen que se mantenga porque facilita un ordenamiento y los tiempos necesarios para que todos los afiliados de Paraná y del interior puedan realizar sus gestiones".



En otro orden, la Secretaria Adjunta informó que tendrían continuidad los 15 contratos de servicio que cumplen funciones en la Caja. "En principio la prórroga es por dos meses, pero no existe ninguna irregularidad y es personal necesario en la estructura del organismo", indicó.

Domínguez destacó que "en la Caja de Jubilaciones hay vacantes, por lo tanto se podría evaluar pasar los contratos a planta lo que resultaría lógico si se tiene en cuenta que hay cargos presupuestados en la planta de personal". En este punto, el funcionario acordó seguir analizando este tema en próximas conversaciones.



La dirigente gremial puntualizó que esta gestión llegó con un proyecto de nueva orgánica para aplicar en el organismo. "Eso se está analizando y pedimos que nadie se vea perjudicado por la disminución de jefaturas, pensando en el personal de carrera. Pensamos que es un poco apresurado una orgánica en tan pocos días de gestión, y en eso vamos a poner atención y lo vamos a hablar con el presidente", adelantó Domínguez.



UPCN también incorporó a la reunión la inquietud por una resolución de la anterior gestión -por la que el gremio interpuso un recurso- en la que se fijaron requisitos a los delegados para solicitar los permisos gremiales, cuando se trata de "una franquicia horaria que está contemplada en la normativa de la Provincia". Explicó que "UPCN entiende que este es un tema no resuelto porque siguen considerando, en algunos casos, el permiso gremial como falta con aviso, lo que interpretamos va en contra del principio de la libertad sindical y esperamos que se resuelva en línea con la Ley 23551 y el Decreto N° 1318".



También se dialogó acerca del funcionamiento de las delegaciones en la provincia y la elección del vocal de la Caja que tendrá lugar el 24 de mayo. "Si bien la fecha fue consensuada, hay algunas cuestiones del reglamento que nos interesa debatir, por ejemplo, la conformación de la junta electoral, donde sostenemos que debe haber representación de todos los sectores", afirmó Domínguez.