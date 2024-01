Adorni: “Los ministros van a dar explicaciones en el Congreso”

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que los ministros del presidente Javier Milei concurrirán al Congreso para participar de la discusión de la ley ómnibus que el gobierno espera aprobar en sesiones extraordinarias, aunque no está confirmada la agenda.



El encargado de comunicación indicó en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que durante el fin de semana circuló "mucha noticia inexacta sobre que no iban a ir" los ministros al Congreso.



"Los ministros van a dar, cada uno en su área, lo que haga falta. Los ministros van a explicarlo en el Congreso", subrayó el portavoz de Milei.



Al respecto, señaló que circuló información sobre que no irían al Parlamento, pero sostuvo que la intención del Gobierno está "lejos de eso".



En tanto, indicó "que en los próximos días se irá conociendo la agenda de los ministros".



"No hay confirmación de absolutamente nada (sobre días o horarios). Que no van a ir, es falso, están dispuestos cada uno en su cartera y si es necesario que el señor (Federico) Sturzenegger lo haga, también lo hará, pero se buscará en este poco tiempo ser lo más eficiente posible", resaltó Adorni.



A su entender, se deben "optimizar tiempos y recursos" para que "sea mejor para los diputados y senadores".



"Los ministros tiene intención de ir a explicar en la parte en que sus ministerios se vean involucrados", agregó el vocero presidencial.



Además, confirmó que este lunes "el Presidente va a hacer efectiva su mudanza, por lo que desde hoy su residencia oficial será la Quinta de Olivos".



"Las reuniones de Gabinete, es dinámico, pero esta semana van a seguir siendo en Casa Rosada, martes y jueves", aseguró sobre los cambios en la modalidad de trabajo que podrían darse tras la mudanza de Milei, quien planea concentrar su actividad oficial en Olivos.



Y agregó: "Mis conferencias, en principio, van a continuar en el mismo horario y con la misma frecuencia (a diario a las 11)".